Etter hvert som selskaper planlegger å la ansatte komme tilbake til kontorene, gjør smittefare i kollektivtransporten seg gjeldende som et nytt problem for arbeidsgivere.

I mange av verdens storbyer har godt utbygde kollektivtransportsystemer vært svært nyttige for pendlere, i vårt eget Oslo såvel som i metropoler som New York, London og Tokyo. Nå seiler kollektivtransporten opp som en betydelig bekymring for selskaper som igjen kaller sine ansatte tilbake til ordinære arbeidssteder. Dette rapporterer Wall Street Journal.

Utfordringer forbundet med smitte i kollektivtransporten kan sørge for at arbeidsplasser holder stengt lenger på steder der dette er et viktig transportmiddel, enn der folk oftere kjører bil til jobb, ifølge HR-ansatte og toppfolk innen eiendom.

Alternativer

Noen selskaper er i ferd med å vurdere eventuelle alternativer til kollektivtraffik.

– Ekstremt store selskaper kan komme til å tilby å subsidiere folks kjøp av private farkoster eller subsidiere leiebiler, sier Lindsay Burke, sjef for arbeidsrett ved advokatfirmaet Covington & Burling LLP.

Andre selskaper vurderer å leie mindre lokaler på andre steder, ifølge Scott Rechler, som er eiendomstopp hos investorselskapet RXR Realty. Han har selv bestemt seg for å åpne mindre arbeidssteder for sine ansatte, etter å ha gjort en analyse av de ansattes postnumre.

Bekymrede arbeidstagere

Noen arbeidstagere har gitt uttrykk for at de er bekymrede for å benytte kollektivtransport, fordi de kan komme i kontakt med personer smittet med covid-19 når de pendler.

– Stoler jeg på folk i undergrunnen? Absolutt ikke, sier Debbie Spero, som er salgssjef i et bemannings- og konsultasjonsselskap på Manhattan i New York City, som pleier å ta undergrunnsbanen fra Upper West Side til Midtown, der selskapet hennes har kontorer.

– På den andre siden, hva er mine alternativer for å komme meg til kontoret mitt? Ikke så mange, legger hun til.

Varige endringer

Pandemien vil kunne bringe med seg vesentlige forandringer i hvordan ulike bedrifter opererer fra dag til dag. Det kan tenkes at flere vil fortsette med hjemmekontor til lenge etter at kontorene er åpnet.

Anaplan Inc, et IT-selskap med ansatte i San Francisco, London og Tokyo, planlegger nå å avholde fokusgrupper med sine arbeidstagere for å diskutere hva de tenker om å komme tilbake på jobb, og hva som er deres transportalternativer. Det sier Marilyn Miller, HR-sjef i IT-selskapet.

– Det er en hel rekke ting som må bli gjennomtenkt før de engang når inngangsdøren til kontoret, uttalte hun, og presiserte at de som er avhengige av kollektivtransport kan komme til å få arbeide hjemmefra

Befinner man seg i kontorlokaler, skal sosial distansering imidlertid overholdes. Dette vil kunne gjøres med restriksjoner på hvilken retning man får gå i ulike ganger, restriksjoner på antall personer i heisene, og stenging av kaféer på arbeidsplassene. Forholdsregler må tas, selv om livet omsider går videre.