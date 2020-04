annonse

Ytterligere to kvinner stiller seg bak påstandene om Joe Bidens påståtte seksuelle overgrep mot presidentkandidatens tidligere ansatte Tara Reade.

Lynda LaCasse, Reades tidligere nabo og en selvbeskrevet tilhenger av Biden, snakket om påstandene i et intervju med Business Insider mandag.

– Dette skjedde, og jeg vet det, fordi jeg husker at jeg snakket om det, sa LaCasse og refererte til en samtale med Reade som fant sted i 1995 eller 1996.

LaCasse, en pensjonert sykehusansatt, bodde en periode i samme leilighetskompleks som Reade i Morro Bay, California. Hun fortalte om hvordan de to hadde snakket om «voldelige historier» som de hadde opplevd.

– Jeg husker at hun sa at Biden la henne opp mot en vegg, stakk hånden sin opp i skjørtet hennes, og satt fingrene sine inni henne. Hun følte at hun ble overfalt, og at hun ikke kunne gjøre noe, sa hun.

Lorraine Sanchez

Et annet tidligere bekjentskap og kollega av Reade, Lorraine Sanchez, snakket også om tidligere samtaler de hadde hatt om seksuelle overgrep, selv om hun ikke husker at Reade refererte til Biden ved navn.

– Reade sa at hun hadde blitt seksuelt overfalt av sin tidligere sjef da hun var i Washington DC, og da hun ga uttrykk for bekymringene sine ovenfor sine overordnede, fikk hun sparken, sa Sanchez.

Sanchez hyllet deretter Reade for å ha gått ut med historien sin, og viste til et felles kvinnelig ansvar om å holde maktpersoner ansvarlig for seksuell trakassering.

– Det krever mye mot å styrke å stå frem. Det er mye enklere å forbli stille. Jeg forstår allikevel plikten vi har som kvinner av å dele historien vår, uavhengig av hvem gjerningsmannen er, sa hun.

Takknemlig

Reade bekreftet mandag ovenfor Fox News nøyaktigheten i hvordan samtalene hennes med LaCasse og Sanchez ble beskrevet, og uttrykte hennes dype takknemlighet for at de hadde stått frem.

– Jeg blir rørt over at de står frem når de kjenner til den målrettede trakasseringen jeg har blitt utsatt for, siden jeg offentliggjorde historien min om Joe Biden. Jeg setter pris på deres mot og tapperhet, sa hun i en uttalelse.

Joe Biden selv har ikke tatt opp påstandene fra Reade, men kampanjen hans har benektet dem blankt.