annonse

annonse

USA har uttrykt en mistanke om at coronaviruset kan ha kommet fra et laboratorium i Wuhan, og vil etterforske saken.

Kina avfeier påstanden og hevder at viruset kommer fra et kjøttmarked i nærheten. Frankrike som har bidratt med etablering av laboratoriet, sier at de har ingen grunn til å tro på noe annet enn Kinas versjon.

Fortsatt vet vi ikke hva som faktisk har skjedd.

annonse

Wuhan Virologi institutt

Virologi er studie av virus og hvordan de oppfører seg. Det regnes som en del av mikrobiologien, selv om virus oftest ikke anses som levende. Wuhan Virologi institutt er et «sivilt» forskningsinstitutt og innehar sikkerhetsgrad 4, som er den høyeste biologiske kvalifiseringer. Sikkerhetsgrad 4 er for «farlige» virus, slike som kan smitte fra menneske til menneske.

annonse

I 2004 signerte Frankrike en avtale med Kina om å etablere en forskningslaboratorium for smittebare sykdommer. Det 3000 kvadratmeter store bygget kostet litt under 500 millioner kroner å bygge og ble ferdig i 2015. Det ble offisielt åpnet i 2018 av eieren av blant annet det franske bio-konsernet Biomerieux, Alain Mérieux. Han ledet arbeidet med å etablere laboratoriet. Mérieux sitter også i den fransk-kinesiske komiteen for smittsomme sykdommer sammen med Kinas helseminister Chen Zhu. I 2014 besøkte Kinas president Xi Jinping BioMérieux hovedkontor i Frankrike i forbindelse med et statbesøk.

Wuhan-laboratorier forsker på virus fra flaggermus

Flaggermus er bærere av en rekker farlige virus, og etter SARS- og ebolautbrudd så var det et behov for mer forskning på virus fra flaggermus. Wuhan-instituttet har vært i huler rundt om i Kina og tatt tusenvis av prøver. I 2018 ble instituttet inspisert av en delegasjon fra USA, de hadde bidratt med nær 40 millioner kroner i finansiering. Etter det ble det sendt bekymringmeldinger. De gikk i sviktende sikkerhet og manglende kompetanse. Inspektørene fryktet at et smittsomt virus kunne komme på avveie. Men rapportene ble liggende, og ble ikke tatt frem igjen før etter utbrudd i november i fjor.

Les også: Advarte om mangelfull sikkerhet på Wuhan-lab allerede i januar 2018

Virusutbruddet i Wuhan

annonse

Et dødelig virus oppstår i millionbyen Wuhan, folk blir alvorlig syke og legen Ai Fen oppdager et ukjent virus på en pasient. Hun melder i fra og kontakter kolleger gjennom sosiale medier. Men bildene av viruset hun sendte ble slettet av Kinas internettsensur. Prøvene hun sendte til analyse ble destruert. Legene ble truet til taushet. Deretter forsvant Ai Fen, og ingen har hørt noe fra henne siden.

Les også: Historien om legen som forsvant – Ai Fen oppdaget Corona-viruset

Det ble det lagt et lokk over Wuhan, og det var bare myndighetenes versjon som kom ut. Verdens Helseorganisasjon (WHO) forholdt seg til den offisielle versjonen. Den sier at viruset kom fra et beltedyr som var infisert av en flaggermus. De gjorde ikke noen egne undersøkelser. Den offisielle versjonen gikk også i at viruset ikke spredde seg fra menneske til menneske. Selv om WHO ble advart av Taiwan om motsatt, så fortsatte de å fremme Kinas offisielle versjon. Dette førte til at et lokalt virus-utbrudd endte opp som en global pandemi.

SARS-viruset

I årene mellom 2002 og 2004 var det også et virusutbrudd i Kina, det fikk navnet: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2). Det er beslektet med coronaviruset (COVID-19), og begge stammer fra flaggermus. Under SARS-epidemien ble 800 smittet globalt, og litt under 800 døde av viruset. Utbruddet oppsto i provinsen Guangdong like ved Hongkong.

Det første tilfellet ble registret 16. november 2002. Men kommunistregimet rapporterte ikke inn utbruddet til WHO før 10. februar 2003. Dengang oppgav de også for lave tall, og de informerte heller ikke kinesere utenfor provinsen. En delegasjon fra WHO ble holdt igjen i Beijing i flere uker før de fikk innreise til virus-området.

Vi vet fortsatt ikke hva som egentlig har skjedd.