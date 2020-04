annonse

Amerikansk lettolje stupte over 14 prosent i den tidlige handelen på Asia-børsene tirsdag.

Det skjer etter at et stort fond begynte å selge sine korttidskontrakter for oljen, samtidig som bekymringen tiltar over hvor den skal oppbevares.

Etter nedgangen på hele 14,8 prosent, var prisen nede i 10,88 dollar per fat.

