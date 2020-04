annonse

Styrelederen i Tyson Foods varsler om en kommende stor kjøttmangel i USA som følge av et sammenbrudd i matforsyningskjeden, grunnet coronavirus-pandemien.

John H. Tyson, sjefen for den amerikanske matgiganten Tyson Foods, har skrevet et blogginnlegg publisert som en helsides reklame i flere anerkjente amerikanske aviser søndag. Han advarer om en svært «sårbar» matforsyningskjede i USA som holder på «bryte sammen», som følge av frykt for virusutbrudd i landets matfabrikker.

Han forklarer at Tyson Foods har flere kjøttprosesseringsanlegg over hele USA – med over 100.000 ansatte – som nå har blitt tvunget til å stenge ned av amerikanske myndigheter. Resultatet er at millioner av kilo av kjøtt – svin, storfe og kylling – kommer til å forsvinne fra forsyningskjeden, som igjen vil føre til at det blir mindre kjøttprodukter tilgjengelig i butikkene.

Tyson advarer videre om «alvorlig matsvinn» ettersom millioner av dyr – kyllinger, griser og storfe – vil bli avlivet på grunn av stengingen av matprosesseringsanleggene til Tyson Foods.

Stort ansvar

Tyson skriver videre at firmaet hans har implementert en rekke tiltak for å effektivt bekjempe virusutbrudd på anleggene deres for ta vare på sikkerheten til de ansatte. Han anmoder derfor amerikanske føderale, statelige og lokale myndigheter om å koordinere felles tiltak, slik at selskapets mange anlegg kan gjenoppta produksjonen på en trygg måte – «uten frykt, panikk eller bekymringer».

Han skriver at firmaet hans har et ansvar om å forsyne USA med mat og argumenterer med at det er like viktig som essensielle helsetjenester. Han insisterer derfor på at selskapets matprosesseringsanlegg må forbli åpne i tiden fremover, slik at de kan fortsette å forsyne livsviktig mat til amerikanske familier.

– Vi har et ansvar for å mate landet vårt. Det er like viktig som helsetjenester. Dette er en utfordring som ikke bør ignoreres. Anleggene våre må forbli operative slik at vi kan levere mat til familiene våre i Amerika. Dette er en delikat balanse fordi Tyson Foods prioriterer jobbsikkerhet som vår topp prioritet, skriver han.

Nødordre

På tirsdag kveld opplyser Det hvite hus at de beordrer kjøttprodusentene å holde i gang hjulene.

Beordringen kommer i form av en nødordre, som ifølge Trump vil undertegnes i nær framtid.

I nødordren vil Trump stemple kjøttforedlingsfabrikker som «kritisk infrastruktur», med henvisning til Defense Production Act, som lar regjeringen styre distribusjonen av varer og ressurser som er essensielle for nasjonens forsvar og sikkerhet.