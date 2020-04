annonse

Kamphandlingene i Afghanistan har blitt nærmest dagligdags igjen, og den skjøre fredsprosessen risikerer å kollapse, advarer eksperter.

– Fredsprosessen er ikke død ennå, men den får livsopprettholdende behandling, sier Ashley Jackson, forsker ved Overseas Development Institute.

– Ingen aner hvor lang tid som gjenstår før den ugjenkallelig begynner å bryte sammen, sier hun.

To måneder har gått siden USA og Taliban skrev under på en avtale som skal føre til slutt på krigen i Afghanistan. USA skal trekke seg ut i bytte mot løfter fra opprørerne. Avtalen forutsetter at Taliban og afghanske myndigheter enes om blant annet fangeutveksling.

I stedet blir nå titalls Taliban-krigere og medlemmer av Afghanistans sikkerhetsstyrke drept nesten daglig i angrep, og tap av sivile liv øker i landet idet de to motpartene trapper opp kamphandlingene.

Taliban har i gjennomsnitt utført 55 angrep hver dag siden de skrev under på avtalen med USA i Doha i Qatar 29. februar, ifølge en afghansk tjenestemann. Samtidig meldte FNs Afghanistan-kontor (UNAMA) mandag om at afghanske styrker forårsaker flere dødsfall blant barn enn det Taliban gjør.

– Taliban-seier

Opprørerne ser på avtalen som en avtale som skal gjøre slutt på amerikansk okkupasjon, mener Bill Roggio i tankesmia Foundation for Defence of Democracies.

– USA ønsker å trekke seg ut av Afghanistan og har gitt etter for alle Talibans krav, sier Roggio.

Sikkerhetsekspert Nishank Motwani mener avtalen har styrket og legitimert Taliban.

– Taliban mener oppriktig at de har seiret, sier Motwani.

Michael Rubin, forsker i American Enterprise Institute, støtter Roggios vurdering og sier at USAs president Donald Trump er fast bestemt på å forlate Afghanistan uansett.

– Dette er ingen avtale som handler om å vinne fred. Dette er ganske enkelt en avtale som gir amerikanerne dekke til å forlate Afghanistan, sier Rubin.

Fangeutveksling til besvær

Ifølge avtalen skulle president Afshan Ghani løslate 5.000 Taliban-fanger, blant dem mange som trolig ventes å gripe til våpen igjen på slagmarken. I bytte skulle Taliban ha løslatt 1.000 medlemmer av landets sikkerhetsstyrke.

Fangeutvekslingen skulle ha vært ferdig 10. mars og deretter åpnet for fredssamtaler mellom regjeringen og Taliban.

En Taliban-kilde sier opprørerne ikke har noen hensikt om å roe ned kamphandlingene før fangene er løslatt, og gjentar at det ikke blir noen fredssamtaler heller før fangene er løslatt.

– Ghanis regjering prøver å teste nervene våre, men vi ønsker å sende dem et budskap om at vi ikke er slitne. Vi er fortsatt friske og klare til kamp, sier Taliban-medlemmet.

Flere hindre

Taliban har også avvist nylige oppfordringer fra Kabul og Vesten om våpenhvile som «ulogisk», og viser til at det i avtalen ikke er nedfelt noe punkt om våpenhvile.

Fawzia Koofi, som er plukket ut til å sitte i et regjeringsoppnevnt forhandlingsteam, sier at et annet hinder også skaper bry. Ghanis legitimitet utfordres av presidentens rival Abdullah Abdullah, som gjorde krav på presidentskapet etter anklager om valgfusk, påpeker Koofi.

– Vi venter på at den politiske striden skal ta slutt slik at vi kan ha et felles ståsted i samtalene, sier Koofi.

De siste ukene har også koronaviruset begynt å skape bekymring i det krigsherjede landet.