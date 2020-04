annonse

Både forbrukere og næringslivet i EU har langt mindre tiltro til økonomien enn for en måned siden. En fersk EU-indikator er nesten nede på finanskrisenivå.

Nedturen fra mars fortsetter for den såkalte ESI-indikatoren som faller kraftig i både eurosonen og resten av EU. For eurolandene er nedgangen på 28,8 poeng til 65,8. For hele EU faller indikatoren med 27,2 poeng til 67. Det er nesten like lavt som under finanskrisen i 2009 og betydelig lavere enn på noe tidspunkt siden det.

Indeksen er sammensatt av fem indekser som måler forventningene hos forbrukerne i tillegg til fire sektorer i næringslivet: industri, anlegg, detaljhandel og tjenester. Samtlige viser markant nedgang, opplyser EU-kommisjonens økonomidirektorat, som står bak ESI.

Også næringslivets forventninger til sysselsettingen faller. Her er nedgangen på 30,1 poeng, og innen detaljhandelen og tjenesteytende sektor har utsiktene aldri vært dårligere.

Direktoratet opplyser at de i april har fått færre svar på undersøkelsen som ligger til grunn for indikatoren, og at det kan være større usikkerhet i tallmaterialet enn vanlig. Grunnet strenge smitteverntiltak har det ikke vært mulig å samle inn data fra Italia i det hele tatt.