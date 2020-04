annonse

annonse

I et innlegg her på Resett legger «Guran» ut om hvor problematisk det er at vår statsminister har dysleksi. Jeg har selv en del problemer med at Erna Solberg er vår statsleder. Dysleksi er definitivt ikke en av dem. Guran bør heller spørre seg selv om han virkelig vil leve i et land der kun de prikkfrie slipper til i toppolitikken.

Det kan hende jeg tok kritikken mot statsministeren litt for personlig. Jeg har nemlig dysleksi selv. Lesing er en svært anstrengende øvelse for meg. Jeg bruker lang tid, må ofte lese samme setning flere ganger for å få med meg innholdet, og jeg må ofte ta pauser. Derfor har jeg lest svært få bøker. Jeg strøk i flere fag på videregående, og måtte derfor ta noen ekstra runde før jeg kunne ta høyere utdanning.

Les også: Bør en statsleder ha dysleksi?



annonse

Men: Jeg gikk ut av universitetet med toppkarakterer i alle fag. Jeg har skrevet og publisert en bok (det tok sin tid). Jeg har skrevet flere innlegg, og flere av disse har blitt flittig delt. Jeg har en intelligens som er godt over gjennomsnittet (er testet en gang, men testen gikk bare opp til 160). Jeg er over gjennomsnittet god til å se sammenhenger. Jeg er godt utrustet til å analysere og se flere perspektiver. Det er veldig snevert å si at slike evner bare kommer av å lese bøker.

Jeg deler Gurans avsmak for identitetspolitikk. Men han bommer totalt når han kobler Solbergs dysleksi til identitetspolitikk. Koblingen er riktig bare hvis dysleksi ble brukt aktivt i valgkampen. Men Solberg klaget ikke én eneste gang på at vi til da ikke hadde hatt en statsminister med dysleksi, og at det derfor var på tide å få en. Hun har heller ikke én eneste gang appellert til velgernes sympati.

Les også: Norge får lederrolle i internasjonal koronakonferanse

Norge er heldigvis et demokrati. Guran får bare finne seg i at vi får den lederen vi velger. Jeg er personlig glad for å bo i et land der folk flest ikke legger vekt på ubetydelige «funksjonsnedsettelser» når de skal velge landets ledere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826