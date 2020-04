annonse

For Resett er det en kjerneoppgave å utvide rommet for ytringsfriheten. Da må vi også kunne publisere innlegg vi selv reagerer sterkt på.

Det har kommet en del kritikk av Resett i etterkant av publiseringen av innlegget «Bør en statsleder ha dysleksi?» signert den anonyme skribenten «Guran». Blant de som refser oss er stemmer som vanligvis er langt mer sympatisk innstilt til Resett og ikke bare det vanlige hylekoret på Twitter.

Kritikken er i utgangspunktet forståelig. Jeg reagerte selv på innholdet og argumentene. Og det er lett å mistenke at skribenten angriper Erna Solbergs lese- og skrivevansker, ikke fordi han eller hun er så opptatt av dette, men fordi vedkommende misliker politikken vår statsminister fører.

Men det at jeg ikke liker en tekst eller et argument er ikke i seg selv et argument for ikke å publisere. Noen ganger tvert i mot.

Slik jeg oppfatter det er noe av kjernen i Resett som skiller oss fra andre medier at vi er dedikerte til å utvide rommet for ytringsfriheten i det norske samfunnet. Det betyr også at vi må tåle å lese og publisere meninger vi selv ikke liker eller også reagerer sterkt på. Vi ønsker i utgangspunktet langt mer meningsmangfold på vår plattform enn det vi har i dag.

Det betyr selvsagt ikke at vi skal publisere absolutt alt. Det ville være å abdisere fra redaktørrollen. Men at vi skal slippe til meninger og standpunkt som ikke ville kommet frem i andre medier, mener jeg er en del av vår samfunnsoppgave. Vi skal gi en stemme til mennesker som ellers ikke blir hørt.

Når det er sagt var det også viktig for oss å nyansere og publisere et motinnlegg, som på etter mitt skjønn en god måte avkler mange av argumentene i teksten som har skapt bruduljer.

Det kommer også kritikk av at vi publiserer anonyme innlegg. Noen mener dette skal være forbeholdt kilder som av yrkesmessige eller liknende årsaker ikke kan stå frem og kun når de har relevant informasjon av sensitiv karakter.

Dette er imidlertid ikke noe nedfelt prinsipp i presseetikken, slik noen later til å tro. Tvert i mot vil man om man studerer leserinnlegg i lokalavisene rundt om i det ganske land raskt finne ut at anonyme leserinnlegg langt fra er uvanlig. Det er heller ikke mange år siden leserinnleggspaltene i norske riksaviser var fulle av skribenter med pseudonym.

Å la mennesker ytre seg anonymt er også en del av det jeg oppfatter som vårt mandat, å utvide, ikke innskrenke rommet for offentlig debatt. Det betyr selvsagt ikke at alle skal kunne uttale seg anonymt i alle sammenhenger og det stilles andre krav til journalistikk enn meningsinnlegg. Men anonym kritikk må en statsminister tåle. Også når den er dårlig begrunnet.