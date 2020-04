annonse

EU er i ferd med å rives i filler. Brexit ble et voldsomt nederlag og nå er det korona krisen og finansiering av de svake medlemmene som er utfordringen.

Italia og andre svake nasjoner ønsker seg Eurobonds, dvs utstedelse av obligasjoner/gjeld hvor alle medlemmene hefter. Men det ønsker naturlig nok ikke Tyskland og andre mer solide nasjoner.De ønsker ikke være debitor i selskap med Italia , Spania og andre svake nasjoner.

Hvis Italia, Spania og andre ikke får økonomisk hjelp så er spørsmålet hva de kan få ut av medlemskapet. Hvis ikke penger, hva da? Italia har i tillegg ikke mulighet til å trykke penger på egen hånd og da er de fastlåst. Da er Italex neste.

Italia er i en svært vanskelig situasjon på grunn av korona viruset. I tillegg har Italia slitt voldsomt økonomisk med rekordhøy statsgjeld. Italia, som EUs tredje største nasjon er for stor til at den kan reddes. Bankene, som sliter med store misligholdsporteføljer, er avhengige av likviditetstilskuddy på € 800 milliarder for å kunne drive sin virksomhet. Og nå har Italia på nytt akutte økonomiske problem uten at EU, så langt, vil bidra.

En ærlig nøktern analyse av EU og eurosonen viser at prosjektet har vært mislykket. Det eneste som har vokst er et enormt byråkrati i Brussel. Alt annet, velstand og økonomisk vekst har falt hvis man anvender realistiske inflasjonstall. Og dette dokumenteres av euroens utvikling mot gull.

I løpet av euroens levetid fra begynnelsen av 1999 har euroen tapt 85 prosent av sin kjøpekraft mot gull. Hvorfor? Jo fordi uansvarlig finans- og pengepolitikk har ødelagt EU. Regelen om maksimum 3 prosent underskudd og 60 prosent (av BNP) i statsgjeld er blitt irrelevant.

Korona krisen har synliggjort svakhetene ved EU og nå spørs det hvor mye lengre man kan leve på løgnen om en vellykket union. USSR overlevde i 70 år mens eurosonen sliter tungt etter litt mer enn 20 år.

Det var mange som advarte mot en felles valuta for nasjoner med vidt forskjellig produktivitet. Og de fikk rett. Men byråkratene i Brussel gir seg ikke frivillig. Man undres over hva som må til for å frigjøre Italia og andre fra denne tvangstrøyen.Og det begynner å haste. Foreløpig sørger ESB (Den europeiske sentralbanken) for at Italia får finansiering ved sine kjøp av italienske statsobligasjoner.