Å gi uttrykk for stolthet over ens nasjonale tilhørighet anses ikke alltid for å være stuerent.

Facebook innrømmer å ha bannlyst flere brukere, fordi de uttrykte at de var stolte av å være engelske på St. George’s Day. Det rapporterer The Sun.

England er en av de fire riksdelene i Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, og den mest folkerike delen av den britiske staten. Sankt Georg (Saint George) er Englands skytshelgen, og derfor feires St. George’s Day 23. april tradisjonelt som engelskmennenes særskilte nasjonaldag. Englands flagg, et rødt kors på hvit bunn, oppkalt etter helgenen, er også en komponent i Storbritannias unionsflagg.

I løpet av de siste årene har imidlertid feiringen mistet en del av sitt tradisjonelle preg, ettersom deler av det politiske etablissementet anser uttrykk for «engelskhet», samt bruk av det engelske flagget, for å være assosiert med rasisme og imperialisme.

Ble blokkert

På Facebook ser det også ut til at en gruppe eller en algoritme som modererer plattformen også har sluttet seg til dette standpunktet. Flere brukere, som markerte nasjonaldagen med innlegg der de proklamerte stolthet over å være nettopp engelske, har rapportert at deres profiler er blitt stengt, med begrunnelse i at innleggene skal ha brutt med Facebooks standarder.

Facebook har omsider kommentert hendelsene. De hevder dette «sannsynligvis» dreier seg som en feil.

– Vi undersøker det som har skjedd. Vårt team ser gjennom millioner av sider, innlegg og bilder hver uke og vi gjør av og til feil, som sannsynligvis har skjedd, sier en talsperson i en kommentar til The Sun.