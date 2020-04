annonse

TV-serien om Hillary Clinton viser hvordan 68-opprøret og den amerikanske eliten sammensmeltet og pussig nok beredet grunnen for Donald Trumps valgseier.

Det har blitt sagt mye om hvorfor Donald Trump vant presidentvalget i 2016 mot alle odds, både av mer og mindre innsiktsfull karakter, mens analysene av hvorfor hans motkandidat Hillary Clinton tapte i større grad glimrer med sitt fravær.

I norske etablerte medier har det vært en opplest og vedtatt sannhet at Trumps valgseier var et sjokk og en slags anomali.

Dokumentaren Hillary som nå er tilgjengelig i fire episoder på NRK representerer heller ikke noen analyse, men snarere et sympatisk glimt inn i den tidligere førstedamen og presidentkandidatens liv.

Det er flere ting som er slående med portrettet som tegnes. For det første klarer TV-serien å tegne et bilde av henne, ikke bare som sympatisk, men også tidvis som en person som åpner seg opp og fremstår som ekte. Seerne får også forklart hvorfor hun ofte framstår som det motsatte, tilkneppet og stiv. Det er altså en langt mer sårbar Hillary Clinton vi møter i dette TV-programmet enn slik vi kjenner henne fra det politiske liv.

For det andre viser TV-serien på en god måte hvordan Clintons politiske springbrett var og fortsatt er 68-bevegelsen som spredte seg som ild i tørt gress fra franske og amerikanske læresteder og til hele verden. Og serien kontekstualiserer grunnlaget for 68-opprøret på en god måte, med å vise at det var et oppgjør mot kvinneundertrykkende og andre undertrykkende strukturer som gjennomsyret det amerikanske samfunnet.



Samtidig viser TV-serien hvordan opprørere som Clinton raskt og tilsynelatende på en sømløs måte gled inn i den amerikanske eliten, til en slik grad at de ikke lenger var klar over eller forstod sine privilegier. Som når hun ble konfrontert med sine lukrative foredrag for Wall Street-selskapet Goldman Sachs og Clinton rett og slett manglet forståelse for hvorfor det var av offentlig interesse hva hun hadde sagt til selskapet som hadde blitt reddet av amerikanske skattebetaleres penger.

Men selv om hun på sett og vis legemliggjør den amerikanske eliten og deres frakoblede liv fra vanlige amerikanere, viser filmen også hvordan Clintons engasjement er genuint og oppriktig. Hun ønsker virkelig å forandre USA til det bedre og om hun ikke ser seg selv slik selv, er det åpenbart at det i kretsen rundt henne er mange som tenker på henne som både en rollemodell og oppdrager som skulle vise vei for det amerikanske folk, hadde det ikke vært for at Donald Trump vant valget i 2016.



Og når han gjorde det er det uforståelig, fordi det for denne generasjonen er så vanskelig å forstå at folket ikke ville bli oppdratt, at mennesker ofte stemmer og handler ut fra egeninteresse og ikke altruistiske motiv eller at mange opplever samfunnsutviklingen som et tap og ikke en gevinst.

For generasjonen som skulle redde verden vil det alltid være noe vanskelig å forsone seg med.