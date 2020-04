annonse

Et kinesisk verdipapirmeglerfirma har trukket tilbake en rapport som estimerte Kinas reelle arbeidsløshet til over 20 prosent, langt over de offisielle tallene.

Ifølge rapporten skrevet av tre analytikere fra det Shangdong-baserte verdipapirmeglerfirmaet Zhongtai Securities, kan så mange som 70 millioner mennesker i Kina ha mistet jobben på grunn av de økonomiske konsekvensene knyttet til coronavirus-pandemien.

Dette melder Bloomberg.

Den voldsomme økningen i arbeidsledigheten skal skyldes den store effekten som pandemien har hatt på tjenester og små bedrifter i Kina, som er kilden til mesteparten av jobbmulighetene i landet.

– Den urbane undersøkte arbeidsledigheten er åpenbart feil og skildrer ikke en riktig arbeidsledighetssituasjon, konkluderte forfatterne.

Sensitivt område

Den offisielle arbeidsløsheten i Kina var på 5,9 prosent i mars, ned fra rekordhøye 6,2 prosent i årets to første måneder, ifølge data fra Kinas nasjonale statistikkbyrå. Ledigheten har holdt seg stabil på rundt 5 prosent siden målingene ble introdusert i 2016.

Det er sjeldent at økonomer eller analytikere i fastlands-Kina kritiserer offisielle økonomiske data, ettersom det er et tema med høy politisk sensitivitet for kommunistpartiets ledelse.

Fjernet

Etter å ha vært tilgjengelig på sosiale medier siden fredag 24. april, ble rapporten plutselig utilgjengelig på mandag. En av rapportens forfattere, Zhang Chen, sa på telefon at den var trukket tilbake og at firmaet hans setter sin lit til de offisielle kinesiske dataene.

– Zhongtais holdning er at vi stiller oss bak de offisielle tallene for arbeidsledighet, sa han.

