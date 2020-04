annonse

Nasjonale myndigheter har bestemt seg for å stenge ned samfunn for å takle korona pandemien. Dette har alvorlige konsekvenser for økonomien og antall arbeidsledige og bedrifter som sliter eksploderer. Denne delen av krisen søker man å takle ved å tilføre «stimulus» i form av lån og tilskudd. Det synes eksistere enighet om at dette er veien å gå. Mye fordi man ignorerer ulempene.

I 2008 hadde man en ren finanskrise som man angrep på en lignende måte. Man tilførte likviditet til systemet ved at sentralbankene trykket penger. Men man unnlot å fortelle om strategiens negative side. Nemlig i at i vårt fiat valuta system så er sentralbankens trykking av nye enheter det samme som økning av gjeld. Så fordelen var at man stimulerte til vekst men ulempen var at gjelden økte kraftig, på toppen av et gjeldsproblem som i utgangspunktet var årsaken til 2008 krisen.

Den krisen vi nå befinner oss midt oppi er forårsaket av korona viruset men dette er bare nålen som prikket hull på gjeldsboblen som ble bygget opp etter 2008. Og nå i 2020 ser vi stimulus pakker som får 2008 operasjonen til å blekne. Og ulempen, som i 2008, er at vi får en dramatisk økning i gjeldsnivåene på nytt.

Det vi nå gjør er ikke uten konsekvenser og spørsmålet er hvorledes skal vi komme oss tilbake til normale tilstander når alt dette er over.

Boblesprekken i 2000 ble løst ved stimuli som ledet til boligboblen i 2008 og nå ser vi konsekvensene av den stimuli som fant sted i 2008.

Man kan også formulere det samme budskapet ved å si at vi reparerte et 2008 problem forårsaket av for mye gjeld med mer gjeld.

Vi synes være ute av stand til å ta et oppgjør med de høye gjeldsnivåene og sanere gjeld. Fremtidige generasjoner arver en gjeld som vil tynge dem i lange tider fremover. Denne negative siden ved stimulus strategien er det få som snakker om. Det er kanskje bra fordi for øyeblikket har vi mer enn nok å bekymre oss over.

Men regningen kommer på bordet en dag.