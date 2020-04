annonse

Samtidig som helsetilstanden til Nord-Koreas leder Kim Jong-un er uavklart, nevnes farbroren Pyong-il som mulig etterfølger. Som ung og kvinne skal Kim Jong-uns søster være uaktuell.

Ryktene har svirret etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke har vist seg offentlig etter 11. april, da han angivelig ble innlagt på sykehus for å undergå operasjon. Herunder uteble Jong-un fra en av Kim-dynastiets viktigste merkedager 15. april.

Nå nevnes onkelen Kim Pyong-il som mulig etterfølger hvis Kim Jong-un faller fra, skriver Bloomberg. Nyhetsbyrået baserer seg på opplysninger fra tidligere toppdiplomat Thae Yong Ho, som i 2016 hoppet av til Sør-Korea.

Grunnen skal være at en konservativ partielite i hovedstaden Pyongyang ikke er åpen for Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong (30), hvis kjønn og unge alder skal være diskvalifiserende.

Thae mener at et kvinnelig og dermed presumptivt svakt og påvirkelig lederskap i Nord-Korea vil bryte ut i maktkamp og intriger mellom partielitens ulike fraksjoner.

65 år gamle Kim Pyong-il er sønn av Nord-Koreas grunnlegger og evige president Kim Il-sung og bror til Nord-Koreas tidligere leder Kim Jong-il.

Før og under brorens styre fra 1994 til 2011 gjorde Kim Pyong-il tjeneste i diplomatiet, herunder ved ambassadene i Ungarn, Bulgaria, Finland, Polen og Tsjekkia. Først i 2019 vendte Pyong-il hjem til Nord-Korea, hvor nevøen Kim Jong-un nå hadde overtatt som tredje generasjon leder.

Fire tiår utenlands sies å ha gitt Kim Pyong-il en annen væremåte enn den nordkoreanske. Tsjekkias tidligere utenriksminister Lubomir Zaoralek har uttalt at Pyong-il hadde «stil og manerer som om han kom fra Sør-Korea».

– Man kunne se at han var etablert i Europa og at han hadde tilbrakt livet sitt her, utdypet Zaoralek, som dermed kan tolkes dithen at Nord-Koreas mulige arving er europeisert.

Thaes betraktninger deles imidlertid ikke av Rachel Minyoung Lee, tidligere Nord-Korea-analytiker for USAs regjering. Hun beskriver det som «høyst usannsynlig» at Kim Pyong-il har forbindelsene og maktbasen som trenges for å bli leder.

– I dette tilfellet tror jeg hennes [søsteren Kim Yo-jongs] forbindelse til Kim-familien trumfer kjønnet hennes, mener Lee.

Selv om Kim Jong-uns helsetilstand fortsatt er uavklart, uttaler både sørkoreansk etterretning og forsvarsdepartementet i USA at lederen fortsatt er i live. Selv har Kim Jong-un sørget for å rydde sin halvbror Kim Jong-nam av veien. Sistnevnte ble myrdet i Malaysia i 2017.