Myndighetene endrer kriteriene for koronatesting. Nå er testkapasiteten utvidet så mye at alle med symptomer kan testes.

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Fra i dag kan kommuner som allerede har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare gjøre dette. Andre igjen har mer som må på plass, sa Høie.

Bakgrunnen for den økte testkapasiteten er et gjennombrudd som forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har stått for.

– På rekordtid har de utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser, sa Høie.

Den nye metoden benytter nanoteknologi, små magnetiske kuler som trekker arvemateriale ut fra virus. En av grunnene til at testkapasitet ikke har vært så høy som myndighetene har ønsket, har vært mangel på reagenser.

Høie: Kan bli større koronalettelser i løpet av mai

Med utvidet kapasitet for koronatesting håper helseminister Bent Høie (H) at det kan bli større lettelser i tiltakene i løpet av mai.

– I løpet av mai kan vi nok få større lettelser, men vi kan ikke lette på noe før vi har systemene på plass og de fungerer, sier Høie på spørsmål fra NTB på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Onsdag endres kriteriene for testing for korona slik at alle med symptomer kan bli testet.

– Vi har sagt at når vi har fått testing og sporing på plass og det fungerer, og det håper vi skal skje i mai, så kan det bety ytterligere lettelser, og sannsynligheten er større enn om vi ikke hadde fått til dette, sa Bent Høie på onsdagens pressekonferanse.

Han kan imidlertid ikke love at nordmenn kan gjenoppta et helt ordinært sosialt liv med det aller første.

– Det er utrolig viktig at folk er ekstra påpasselig med de grunnleggende tingene. At man er hjemme når man har symptomer, at man vasker hendene og passer på de avstandsreglene som gjelder. Man skal unngå å være i større grupper der man risikerer å smitte mange eller ikke har kontroll på hvem som er der. Det er viktig at man er ekstra påpasselig med dette også videre, konstaterer han.