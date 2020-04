annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

06:16 NTB: Drapssiktede Tom Hagen blir onsdag framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, et og et halvt år etter at kona Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag. Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826