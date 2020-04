annonse

USAs president Donald Trump beordrer kjøttforedlingsbransjen til å holde produksjonen gående, til tross for flere dødsfall som følge av koronaviruset.

Beordringen kommer i form av en nødordre, som ifølge Trump vil undertegnes i nær framtid.

I nødordren vil Trump stemple kjøttforedlingsfabrikker som «kritisk infrastruktur», med henvisning til Defense Production Act, som lar regjeringen styre distribusjonen av varer og ressurser som er essensielle for nasjonens forsvar og sikkerhet.

Fabrikkene, hvor dyr blir slaktet og prosessert om til mat som selges i butikker, har lenge hatt problemer med sikkerhet og renhold. Flere har valgt å stenge ned fabrikkene sine, der ansatte ofte jobber med lite avstand mellom hverandre, etter at det er blitt registrert mye koronasmitte.

Trumps ordre kommer etter advarsler om at butikker kan bli tomme for kjøtt. Fagforeningene mener ytterligere sikkerhetstiltak behøves.

– Minst 20 kjøttpakkingsarbeidere har dødd av koronaviruset, mens over 5.000 har blitt innlagt eller utviser symptomer, sier president Marc Perrone for bransjens største fagforening UFCW i en uttalelse.

Videre sier han at fagforeningen deler bekymringene over det potensielle bruddet i leverandørkjedene, men at presidentens ordre må sette sikkerheten til arbeiderne først.

– For å si det enkelt: Vi kan ikke ha en sikker leveransekjede for mat uten at arbeiderne er trygge.

Visepresident Pence trosset maskepåbud under sykehusbesøk

USAs visepresident Mike Pence så ut til å se bort fra påbudet om å bruke ansiktsmaske da han besøkte en klinikk i Minnesota tirsdag.

På Twitter-kontoen til sykehuset Mayo Clinic, ble det skrevet at klinikken hadde «informert» visepresidenten om maskepåbudet før besøk. Twitter-meldingen har siden blitt fjernet.

Under delen av besøket som var åpent for pressen, var det kun Pence som ikke brukte ansiktsmaske. Visepresidenten framholder at han ikke trenger å følge reglene, da han jevnlig blir testet for koronavirus.

– Siden jeg ikke har koronaviruset, tenkte jeg at det ville være en god mulighet til å være her, snakke med forskerne og de utrolige helsearbeiderne, se dem i øynene og si takk, forklarer han.

USA har tirsdag kveld over 1 million smittetilfeller i landet, ifølge tall fra Worldometer. Nesten 57.000 har dødd.

Flere amerikanere har dødd av covid-19 enn under Vietnamkrigen

Antall døde som følge av koronapandemien i USA har forbigått antall amerikanere som ble drept under Vietnamkrigen.

Det viser oversikten til Johns Hopkins University tirsdag.

Så langt har 58.365 mennesker dødd i USA som følge av pandemien, ifølge universitetet. Ifølge USAs nasjonalarkiv ble 58.220 amerikanere drept i kamp og som følge av andre årsaker under årene med krigføring i Vietnam.