annonse

annonse

Sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk skriver at arbeiderpartipolitikere Masud Gharahkhani har rett.

Forskjellen på å være solidarisk og hjerteløs går ikke ved om man vil prioritere å ta imot flyktninger fra en enkelt leir i Hellas fremfor alle verdens andre leirer.

Les også: Aps Masud Gharahkhani hetses etter innvandringsdebatt – kalles «Onkel Tom»

annonse

Selbekk sier at politikere med innvandrerbakgrunn opplever hat og trakassering, men det er som regel fra høyreekstreme. Den sjikanen Gharahkhani er utsatt for, er av en ganske annen type. Han viste frem på Facebook hvordan han ble hetset og hvem det var. Det var ikke rasister – men de som kaller seg for antirasister.

– Den innvandringspolitiske talsmannen, som altså selv har flyktningbakgrunn fra Iran, blir kalt for «en mørk flekk» eller en «onkel Tom» i partiet. Han blir også beskyldt for å være inhuman og for å trekke stigen opp etter seg. Blant mye annet, skriver Selbekk i Dagen.

Les også: Arbeiderparti-topp vurderte å trekke seg etter å ha blitt kalt «mørk flekk»

Årsaken til hetsen er at Masud Gharahkhani er talsmann for Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, og den ble vedtatt på landsmøtet. Det har vært en kampanje i det siste for at Norge må ta imot personer fra Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Antirasistene angrep ikke politikken – men mannen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826