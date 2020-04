annonse

annonse

Folkehelseinstituttet fraråder bruk av munnbind for folk flest, og mener visst at det ikke hjelper, spesielt fordi vi ikke er vant med å bruke det. Det virker som folk i «alle» andre land bruker det, og i enkelte land, bl.a. i Tyskland er det påbudt i butikker og på kollektivtrafikk.

Hvorfor er det da forbud mot bruk av munnbind for matbutikk ansatte i Norge? Forbudet er ikke innført av Folkehelseinstituttet, men når de fraråder det, har tydeligvis ledelsen i matbutikkene bestemt at de ansatte ikke får lov til å bruke det; de tror visst at det skal gå ut over omsetningen!

Les også: Når oppstår «atferdsutmattelse» av offentlige pandemiforebyggende helsetiltak?

annonse

Mat er vi alle avhengige av, og de butikkansatte gjør en kjempejobb, og man skulle jo tro at det er viktig at de ansatte holder seg friske?