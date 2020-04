annonse

NRK har publisert en artikkel der de har intervjuet en sosialantropolog ved UiO som mener Diplomis-logoen er «diskriminerende». Når blir både NRK og sosialantropologen latterliggjort.

De siste ukene har NRKs journalister fokusert på diverse matprodukter i Norge som enkelte personer mener kan være krenkende.

Først var det joika-kakene som fikk gjennomgå.

«Flere mener at joikakakenes logo med den karikerte samegutten er utdatert, og et kulturhistorisk gufs fra en svunnen tid», skrev NRK i forrige uke.

Presset fra media gjorde at Nortura, som produserer joika-kakene, lyttet til kritikken, og at de nå mest sannsynligvis vil fjerne både navnet og samegutten de bruker som logo.

– Uhørt praksis

Nå har NRK vendt fokuset på inuitt-logoen på diplom-isen. To NRK-journalister har intervjuet en ukjent sosialantropolog ved Universitet i Oslo (UiO), som er krenket på inueittenes vegne.

«Cecilia Salinas fra Universitetet i Oslo, mener at det at varemerker bruker stereotypier eller karikerer personer eller grupper som historisk sett har vært utsatt for diskriminering er uhørt. Hun mener det er på tide at man slutter å bruke det i reklame», skriver NRK.

– Det er en uhørt praksis som har fått være altfor lenge med oss i samfunnet, sier Salinas.

Diplom-is sier til NRK at de «ikke ønsker å krenke noen, og beklager hvis det har skjedd». De opplyser at de vurderer å endre inuitt-logoen etter kritikken fra soialantropologen.

I NRKs kommentarfelt på Facebook er det mange som nå ler av både NRK og sosialantropologen.

– Haha! Hvem i huleste er Cecilia Salinas og hvorfor er hennes mening viktig? NRK stiller seg bak dette krenke-hysteriet når de gir spalteplass til slike sinnssyke meninger. Legg ned NRK og Universitet i Oslo. Begge er en ulykke!, raser en person.

– Diplom is vil aldri bli det samme uten eskimo Monika. Hatt slekt og familie som har jobba der i maaange år.. En morfar som var elsket å dyktig i jobben sin. Husker det så godt. Nei blir helt feil for meg om den logoen blir bytta ut. De gode assosiasjonene og minnene jeg har om henne, (må jo snakke for meg) som hun står for, vil ta ta bort mye av verdiene hun har å betyr for diplom is, skriver en kvinne.

Fjerner Høvding-logo

Andre harselerer med at det neste er at man må slutte å si brunost og hvitost, siden det kan oppfattes som rasistisk. Noen skriver at de blir krenket av leverposteigutten.

– På leverposteiboksene står det bilde av en vanlig gutt. Jeg har vært en vanlig gutt en gang og føler meg krenket over at det står bilde av oss vanlige på boksene!, skriver en person sarkastisk.

– Herre min hatt. Hva blir det neste noen kan bli krenket av? Ost fra Synnøve Finden, hvor ei budeie er i logoen? Munken på Gastromatkrydderet? Kineseransiktet på Mr Lee nudler? Og det å si brunost, gulost og hvitost?

– Joika, og Diplom-is, pluss Torbjørn Egner og Astrid Lindgren! Er det fremdeles lov å si Afrika?, spør en person.

NRK har også intervjuet Hatting bakeri som har en høvding som logo i poser med pølsebrød.

– «Høvding»-navnet og logoen skal gradvis fases ut, opplyser Hatting til NRK.

