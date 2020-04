annonse

Nylige offentliggjorde dokumenter kaster lys på uregelmessigheter rundt FBIs etterforskning av Michael Flynn i president overgangsperioden mellom Obama og Trump.

Fox News rapporterer at eksplosive nye interne FBI-dokumenter, gjort offentlig onsdag, viser at høytstående embetspersoner i FBI kan ha hatt et ytre motiv for å intervjue Trumps daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, i Det hvite hus i januar 2017.

I dokumentene kommer det frem at de ønsket «å få ham til å lyve, slik at de kunne straffeforfølge ham eller få ham sparket.»

Logan Act

De håndskrevne notatene – skrevet av FBIs tidligere sjef for kontraspionasje, Bill Priestap, etter et møte med daværende de FBI-direktør James Comey, og daværende FBI-visedirektør Andrew McCabe – antydet at FBI-agenter planla å få Flynn «til å innrømme å ha brutt Logan Act», da han snakket med den daværende-russiske ambassadøren Sergey Kislyak i presidentovergangsperioden mellom Obama og Trump.

Logan Act er en uklar lov som aldri har blitt brukt i en straffeforfølgelse i USA. Vedtatt i 1799 i en tid før telefoner, var den ment til å forhindre at enkeltpersoner urettmessig representerte USAs regjering i utlandet.

«Hva er målet vårt? Sannhet/innrømmelse eller å få ham til å lyve, slik at vi kan straffeforfølge ham eller få ham sparket?,» stod det i et av notatene.

«Hvis vi får ham til å innrømme at han har brutt Logan Act, kan vi gi fakta til Justisdepartementet + få dem til å bestemme,» heter det i et annet.

Intern diskusjon

Agentene ser ut til å diskutere fordeler og ulemper ved å forfølge de forskjellige metodene. «Jeg ser ikke hvordan det er lett å få noen til å innrømme at de har gjort noe galt ved å være rolige med dem,» heter det i et notat.

Et annet dokument indikerer at agentene i det minste diskuterte fordelene av å gjøre ting etter boka: «Hvis vi blir ansett for å spille et spill, vil Det hvite hus bli rasende,» står det.

Påskudd

De eksplosive materialene antyder at agentene ikke egentlig var opptatt av Flynns avlyttede samtaler med ambassadør Kislyak i presidentens overgangsperiode, bortsett fra som et påskudd for å fjerne ham.

Tidligere president Barack Obama hadde personlig advart Trump-administrasjonen mot å ansette Flynn, og hadde gjort det klart at han «ikke var fan» av ham, ifølge flere tjenestepersoner.

Obama sparket Flynn som sjef for Defense Intelligence Agency (en etterretningsetat i det amerikanske forsvaret) i 2014.

Foruroligende

Flynn innrømmet ikke for å ha gjort noe galt da intervjuet med FBI omsider fant sted.

Professor i den amerikanske grunnloven, Jonathan Turley, kaller dokumentets implikasjoner «foruroligende».

🚨🚨 DEVELOPING…

Unsealed FBI notes reveal the intent of the FBI’s 1/24/17 interview of Flynn:

“What is our goal? Truth/Admission or to get him to lie, so we can prosecute [Flynn] or get him fired?”

FBI Notes confirm it was all a pretext. pic.twitter.com/Y4IDyE4YZm

— Techno Fog (@Techno_Fog) April 29, 2020