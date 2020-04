annonse

Siste ord er ikke sagt i saken rundt omstendighetene som førte til at Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, ble overvåket og til slutt tiltalt av FBI.

Onsdag på Fox News-programmet «Hannity», snakket den innflytelsesrike republikanske senatoren Lindsey Graham om de siste nyhetene rundt en angivelig «juridisk felle», som ble lagt av høytstående personer i FBI mot Flynn i 2017.

Det hele resulterte i at Flynn inngikk av avtale med amerikanske justismyndigheter hvor han innrømte å ha løyet til FBI, for å unngå å bli tiltalt for mer alvorlige forhold. Men som følge av de nye avsløringene, søker Flynn nå å trekke tilbake tilståelsen.

– Kommer mer

Etter offentliggjøringen av de eksplosive notatene, lovte Graham at mer informasjon rundt omstendighetene som førte til at Flynn måtte trekke seg vil komme til overflaten.

– Ja, jeg tror det kommer mer. Det er ganske tydelig for meg at general Flynn var et offer for et justisdepartement som var ute av kontroll. I utgangspunktet ble han tvunget vekk. Det er ganske kjent at Obama-administrasjonen ikke hadde mye bruk for General Flynn, sa han.

– Justisminister Barr må berømmes. Han gjør det rette. Han har tre mål som jeg deler – gjenopprette tillit, holde folk som har drevet med uredelighet ansvarlige og rette opp feilene knyttet til general Flynns sak, la han til.

Tillit

Graham sa videre at han har tillit til justisminister Barrs vurdering om det ble gjort noe galt i handlingsforløpet som førte til FBIs tiltale av Flynn.

– Disse notatene oser av kriminell oppførsel. Jeg stoler på at Barr vil være rettferdig ovenfor alle involverte, de som blir etterforsket. Men målet hans – jeg kjenner ham veldig godt – er å sette skipet på plass, gjenopprette tilliten som har gått tapt, og stille folk til ansvar, sa han.

– Noe av det verste som kan skje i ethvert demokrati er at de som har ansvaret for loven, tar den i sine egne hender for politiske formål. Jeg tror det er det som har skjedd her, men tiden vil vise, la han til.

«Haug med søppel»

Graham lovte at de skal finne ut av hvordan FBI opererte da de ble tipset om den russiske underkilden – den nå myteomspunnede Steele-mappen – i januar 2017, som utløste etterforskningen til å begynne med.

– Saken er en haug med søppel. Jeg synes det er umulig å tro at den ikke ble sendt oppover til FBI-direktør Comey og vise-direktør McCabe. I januar 2017 fortalte personen som forberedte saken for Christopher Steele til FBI at det hele var en haug med barprat og rykter. Så ble overvåkningen godkjent etter det. Hvordan er det overhode mulig?, spurte senatoren retorisk.