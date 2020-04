annonse

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg går sammen med danske Human Act Foundation og starter støttekampanje for Unicefs arbeid for barn under koronakrisen.

I en uttalelse sier Thunberg (17) at «som klimakrisen, er koronavirus-pandemien er barnerettighetskrise», som vil påvirke barn og unge nå og på lang sikt, spesielt de mest sårbare.

Kampanjen støttes med 100.000 dollar hver fra fondet i Greta Thunbergs navn og Human Act Foundation.

– Vi er imponert og takknemlig for at Greta og hennes støttespillere ønsker å engasjere seg for barn som lider ekstra mye på grunn av koronasituasjonen, og ikke minst for at de ønsker å gjøre dette sammen med UNICEF, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.