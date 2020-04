annonse

annonse

Koronakrisen fører til at baseballstjernen Derek Jeter må vente helt til neste år før han og Larry Walker blir feiret som medlemmer av baseballens Hall of Fame.

Derek Jeter fikk 99,75 prosent av stemmene da han i januar ble valgt inn i Hall of Fame. Dette var den nest høyeste andel noensinne for en som skulle stemmes inn. Jeters lagkamerat i New York Yankees, kasteren Mariano Rivera, ble for ett år siden den første som ble enstemmig innvalgt av de 397 stemmeberettigede.

Også Larry Walker og kaster Ted Simmons, samt avdøde Marvin Miller, skulle innlemmes i det celebre selskapet i Hall of Fame i år.

annonse

Den planlagte festiviteten i Cooperstown 26. juli, hvor det var ventet opptil 70.000 fans, er imidlertid nå utsatt til neste år på grunn av koronautbruddet.

– Å bli innlemmet i Hall of Fame vil være en umåtelig stor ære, men helsen og sikkerheten for alle involverte veier selvfølgelig tyngst, sier Jeter i en uttalelse.

I stedet vil Jeter og de andre ta del i neste års fest, sammen med eventuelle nye utnevnelser. Festen er satt til 25. juli 2021.