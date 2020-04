annonse

Ambassadørene skulle fronte Kinas offensiv for å legge skylden for coronaviruset på Italia, USA, Russland – alle andre enn Kina selv. Isteden har de tråkket i salaten i land etter land, og høster stadig mer høylydt kritikk fra sine vertssamfunn.

Det skulle være en motoffensiv for å renvaske Kina for dets håndtering av coronavirus-utbruddet. Isteden hudflettes kinesiske ambassadører nå i land etter land. Bare i uken 20.-26. april ble minst sju ambassadører innkalt på teppet hos sine respektive verter.

I et antatt forsøk på å vise frem Kinas påståtte suksess med å bekjempe coronaviruset publiserte ambassaden i Paris en serie artikler som påstod at franske sykepleiere bare dro fra sine arbeidsplasser og «lot beboerne dø av sult og sykdom». For dette fikk ambassadør Lu Shaye en kjølhaling av Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

På Kypros mente ambassadør Huang Xingyuan at Kinas raske respons på virusutbruddet har satt resten av verden i forlegenhet, det vil si ren misunnelse, og at dette forklarer misnøyen med Kina. Samme ambassadør har for øvrig tvitret:

– Synd å se at #Boris [Johnson] har testet positivt og at bekreftede tilfeller passerer 100.000 i USA. Håper det ikke er resultatet av flokkimmunitetspolitikk.

Afrikansk sinne

Også i Iran, Sri Lanka, Singapore, Japan, Brasil, Peru og Sverige har Kinas ypperste diplomater havnet i krangel med styresmakter, medier og sivilbefolkningen.

Ikke minst har de fått på pukkelen i Kenya, Uganda, Nigeria og Ghana samt Den afrikanske union. Bakgrunnen er omfattende diskriminering av afrikanere i Kina, som blant annet ble kylt ut fra hybler og hotellrom og måtte sove utendørs.

Dette skjedde da Kina fikk det for seg at afrikanere var opphav til coronaviruset. I Kenya tente politikerne på alle plugger, og parlamentariker Moses Kuria tok til orde for å gjengjelde handlingene ved å deportere alle kinesere i landet.

– Hvordan kan dere laste afrikanere for et virus som dere produserte i et laboratorium i Wuhan, raste Kuria, og la til at Kina må forklare hvordan coronaviruset «kunne nå Afrika uten å komme seg til Beijing og Shanghai».

Ordkrig med aviser

I Tyskland brøt det ut ordkrig mellom ambassaden og avisen Bild. Sistnevntes redaktør hadde luftet spørsmålet om Kina hadde pådratt seg gjeld av pandemiske proporsjoner. Det falt ikke i god jord hos ambassaden, som sa redaktøren har dårlig stil.

Også i Nederland havnet ambassaden på kant med mediene, og mente avisen Volkskrant fór med «usannsynlige og ondsinnede» historier.

Her i Norge langet Kinas ambassadør ut mot Aftenposten på kinesiske partipampers sedvanlige tonedøve vis. Journalist Kristoffer Rønneberg og hans kolleger hadde skrevet en sak om at kinesiske smittevernmasker sendt til Europa hadde flere kvalitetsavvik.

– Til Mr. Rønneberg: Kan du gjøre det bedre enn Kina? harselerte ambassaden på Facebook.

Irettesetter folkevalgte

Sist ute er Australia, hvor Kinas høyeste sendemann kom med dårlig skjulte trusler etter at Australia støttet uavhengig granskning av corona-pandemien.

– Kanskje vil vanlige folk [i Kina] si: «Hvorfor skal vi drikke australsk vin? Spise australsk storfekjøtt?», sa ambassadør Cheng Jingye til The Australian Financial Review, og hintet dermed om at to av Australias viktigste eksportartikler kunne bli boikottet.

Dette skjedde etter at ambassaden anklaget australske folkevalgte for «hatefulle fornærmelser» og «søppelretorikk» for å ha ment at Kina bør holdes økonomisk ansvarlig for pandemien. Parlamentarikere i Canada fikk også passet påskrevet da de roste Taiwan som et «skarpt og skinnende unntak» for øystatens tidlige varsling av verdenssamfunnet.

Festmåltid

For Kina-kjennere er det jul og påske på samme tid. Fra sidelinjen har politiske analytikere og forskere kunnet observere det som likner en selvantenning av Kinas forsøk på å så splid og skape motsetninger i vestlige land.

Ved prestisjefulle School of Oriental and African Studies i London er direktør Steve Tsang ved Kinesisk institutt nærmest fjetret av hvordan kineserne skyter seg selv i foten, og mener «den aggressive kinesiske propagandaen og diplomatiet» bare vil gjøre andre land fiendtligere innstilt, ifølge South China Morning Post.

– Kinas COVID-19-diplomati har slått tilbake på dem selv, konstaterer Joseph de Weck ved tenketanken Foreign Policy Research Institute på motsatt side av Atlanteren.