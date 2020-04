annonse

Michael Moores nye dokumentarfilm «Planet of the Humans» høster storm. Den avkler løgnene bak grønn-energi. Klimaforskere og -aktivister kaller filmen – farlig, villedende og ødeleggende.

De ville ha filmen fjernet, men etterhvert har de besinnet seg og sier de ville ikke bli anklaget for sensur. Det vil bare gi filmen mer oppmerksomhet enn den fortjener.

Klimaaktivist Josh Fox har studert film og står bak klimadokumentaren Gasland. Han har skrevet langt brev som er signert av flere forskere og aktivister. I brevet krever han filmen fjernet, og begrunner det med at den er sjokkerende villendene og absurd. Den kommer med falske anklager mot fornybar energi, skriver The Guardian.

1) I just received notice that the distributor of Michael Moore's #PlanetoftheHumans is taking the film down due to misinformation in the film.

Thank you to @FilmsForAction for responding to our demand for a retraction and an apology from @mmflint.

See below. And thank you to… pic.twitter.com/3ZzkLhTVyC

— Josh Fox EndFossilFuels (@joshfoxfilm) April 24, 2020