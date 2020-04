annonse

En av Tysklands eldste og mest populære TV-serier, krimserien Tatort, som produseres av offentlige almenkringkastingsselskaper, slapp søndag 26. april en episode der en lite subtil parodi på den østerrikske youtuberen, forfatteren og aktivistlederen Martin Sellner fikk rolle som skurk.

Skurken, som i serien heter «Felix Raue», er leder for en patriotisk ungdomsorganisasjon ved navn «Junge Bewegung», eller «Ungdomsbevegelsen». Martin Sellner er den mest profilerte talspersonen for den pro-europeiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet, kalt Identitäre Bewegung i Tyskland.

Serieskaperne går langt i å prøve å skape assosiasjoner mellom Martin Sellner og Felix Raue. Det er sterke likheter utseendemessig, klesmessig og aldersmessig, og de er begge ledere for en patriotisk ungdomsorganisasjon med sterkt fokus på aktivisme. Ikke bare det: Felix Raue bruker aksjonsformer og estetiske uttrykk som minner veldig om Generasjon Identitets. Sellners kone Brittany Sellner (tidl. Pettibone) går ut mot dette på Twitter og kaller det propaganda:

One of Germany’s most popular crime series just aired an episode about a political youth movement that looks suspiciously similar to Generation Identity and whose leader looks suspiciously similar to my husband @Martin_Sellner. 😂 pic.twitter.com/Lor7GeW9DD — Brittany Sellner (@BrittPettibone) April 26, 2020

Denne opplagt intenderte koblingen mellom en reell person og en fiktiv skurk, får ikke serieskaperne til å være forsiktige med å smøre på med negative karakteristikker. Tvert imot. Skurken er morderen, hvilket blir antydet tidlig i serien. Han er utro mot sin gravide forlovede med drapsofferet, som er aktivist i samme bevegelse, og dreper henne for å skjule forholdet. Deretter prøver han kynisk å legge skylden for drapet på innvandrere.

Underveis i episoden blir Felix Raue forsøkt myrdet, men angrepet feiler. En kommentator for Junge Freiheit reagerer kraftig på hvordan serien håndterer dette og kaller det et moralsk lavmål: De to kvinnelige etterforskerne, heltene i serien, er mer bekymret for at skurken skal utnytte dette til propagandaformål, enn av at politiet ikke avverget mordforsøket.

Virkeligheten er at aktivister fra Generasjon Identitet utsettes for livsfare nettopp som følge av demonisering i mediene. Organisasjonen er ikke-voldelig, men fremstilles som onde «høyreekstreme», og det inspirerer voldelige venstreekstremister til å betrakte dem som fritt vilt. I 2016 overlevde en aktivist så vidt da en stein på størrelse med en appelsin ble kastet fra toppen av en treetasjes bygning og traff ham i hodet. Sellner får drapstrusler med ujevne mellomrom, han har blitt angrepet på åpen gate og bilen hans er blitt påtent.

Det siste året har Sellner og Generasjon Identitet blitt utsatt for ulovlige husransakelser og utestengelse fra Facebook og Instagram. Grunnlaget for husransakelsene var at Brenton Tarrant, terroristen som angrep en ekstremistmoské i New Zealand i fjor, donerte et høyt beløp – rundt 1 500 euro – til Sellner 18 måneder før den barbariske ugjerningen. Myndigheter og medier fremstilte dette som «bekreftelse på økonomiske forbindelser til terrorvirksomhet», til tross for at hverken Sellner eller Generasjon Identitet ante hvem Tarrant var da de oppdaget at en ukjent privatperson hadde sendt dem penger. Myndighetene og mediene så også bort fra at Sellner rett etter terrorangrepet gikk ut på Youtube og fordømte det som både moralsk forkastelig og strategisk feil. En østerriksk domstol konkluderte i desember 2019 at donasjonen ikke rettferdiggjorde noen mistanke mot Sellner eller Generasjon Identitet, og at husransakelsen derfor var ulovlig. Men de samme mediene som fant det prioriteringsverdig å informere om at husransakelsen hadde funnet sted, syntes ikke det var verdt å informere publikum om at det ikke var grunnlag for den.

Slik konstruerer mediene et negativt narrativ om Generasjon Identitet. Å beskylde dem for å ha «økonomiske forbindelser» til terrorister, er like syltynt som å anklage Arbeiderpartiet for å ha «forbindelser» til ekstrem islam hvis det viser seg at en muslim som senere ble radikalisert, ga dem penger for to år siden uten at noen i partiet visste hvem han var.

Hvis man på død og liv vil fremstille Arbeiderpartiet som suspekt, går det vel også an å si at dette bildet fra NRK «bekrefter en forbindelse» mellom Arbeiderpartiet og en terrorist?

Nå som det blir tydelig at det ikke finnes faktagrunnlag for å mistenkeliggjøre patriotiske aktivister på denne måten, tar mediene det til neste nivå og serverer publikum ren diktning. Fantasihistorien om «Felix Raue» opprettholder og forsterker de negative bildene mediene allerede har tegnet av Sellner og Generasjon Identitet.

Likhetene med faktiske personer og grupper stopper ikke ved Felix Raue. Ifølge Compact Online ligner mordofferet veldig på Melanie Schmitz, en fremtredende aktivist i den tyske grenen av Generasjon Identitet. Episodens tittel er National feminine, etter navnet på den myrdede kvinnens blogg, og den viser videoer produsert av mordofferet som minner om videoer utgitt av 120 Dezibel, en kvinnegruppe tilknyttet Generasjon Identitet som søker å rette oppmerksomhet mot at masseinnvandringen til Europa fører til økt vold mot europeiske kvinner.

Den styggeste virkelighetsforvrengningen i episoden, er at Felix Raue – et fantasiprodukt skapt av media – dreper en tysk kvinne og legger skylden på innvandrere, mens virkeligheten er at innvandringspolitikken mediene fremmer, fører til at tyske kvinner blir drept av innvandrere mens mediene dysser det ned og heller sprer oppdiktede historier om at det egentlig er kyniske «høyreekstremister» som står bak. Aktivistene som protesterer mot dette, fremstilles som skurker av de samme mediene som er medansvarlige for forholdene de protesterer mot. Og mediene må ty til fiksjon for å få det til.

Medielandskapet har blitt absurd. Mediene, hvis samfunnsoppdrag er å opplyse og drive maktkritikk, bruker ikke sine krefter på å informere om den økende volden mot tyske kvinner og sparke oppover mot politikerne som er ansvarlige for den. De sparker heller nedover mot de som protesterer mot volden ved å tegne falske, oppdiktede bilder av dem.

