I det flere amerikanske stater planlegger å gradvis gjenåpne økonomien, sier mange i USA at de heller vil holde seg hjemme – en alvorlig bekymring for en amerikansk økonomi i fritt fall.

Ifølge en meningsmåling fra Reuters / Ipsos som ble publisert på tirsdag, planlegger mindre enn halvparten av amerikanerne å dra på sportsbegivenheter, konserter, kinoer og/eller fornøyelsesparker – når de omsider åpnes igjen for publikum – før en vaksine mot coronaviruset har blitt utviklet.

Dette inkluderer de som har deltatt på slike arrangementer regelmessig i løpet av den siste tiden- Et illevarslende tegn for de amerikanske sports- og underholdningsindustriene, som håper på å komme raskt tilbake til normalen etter å ha blitt stengt helt ned av covid-19-pandemien.

Tallene

Kun rundt fire av ti som drar til sportsarrangementer, kunst- og underholdningssteder, og/eller fornøyelsesparker regelmessig sa at de ville gjøre det igjen hvis disse stedene gjenåpner før en vaksine mot covid-19 er tilgjengelig for allmenheten.

Ytterligere fire av ti sa at de var villige til å vente, selv om det tar mer enn ett år å utvikle en vaksine.

Resten sa at de enten «ikke vet» hva de kommer til å gjøre, eller kanskje aldri vil delta på slike begivenheter igjen.

Trygghet

Victor Matheson, spesialist i sportsøkonomi ved College of the Holy Cross i Massachusetts, mener at flere amerikanere ikke kommer gå tilbake før de føler seg helt trygge på at de ikke vil bli smittet av covid-19.

– Vi drar til spill for underholdning, og man blir ikke veldig underholdt hvis man ikke bryr seg om hvem som er den neste spilleren som skal slå, men i stedet bekymrer seg for personen som hostet bare to rader ned, sa han.

Økonomisk krise

Coronavirus-pandemien har ført til den første negative økonomiske veksten i USA siden 2014. I det første kvartalet i 2020 – fra januar til og med mars – krympet den amerikanske økonomien med 4,8 prosent.

Andre kvartal – fra april til og med juni – spås til å være helt katastrofalt, med en økonomisk nedgang på hele 27,7 prosent, ifølge MarketWatch.

Vaksine

For å snu den negative økonomiske utviklingen, må coronavirus-pandemien komme noenlunde under kontroll.

Det finnes så mange som 100 potensielle vaksiner i utvikling over hele verden. Forskere anslår at det kan ta 18 måneder før en fungerende vaksine vil nå markedet, men ingenting er garantert.