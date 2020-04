annonse

I hovedstyret i Norges Bank sitt svarbrev til representantskapet forsvarer de ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, skriver de i svarbrevet.

Hovedstyret i Norges Bank hadde frist onsdag til å svare på de mange skriftlige spørsmålene fra representantskapet i Norges Bank, blant annet om hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser før Tangen-ansettelsen.

Svarene fra hovedstyret ble offentliggjort klokka 10.

Fakta om Tangen-spørsmål til Norges Bank

Representantskapet i Norges Bank har stilt en rekke spørsmål til hovedstyret i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM). Dette er de viktigste:

* Har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Nicolai Tangens eierinteresser i AKO Foundation og økonomiske forhold?

* Har Tangen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine interesser innen kapitalforvaltning?

* I hvilken grad har hovedstyret kunnet kontrollere opplysninger om AKO-selskapenes aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

* Hvordan vil hovedstyret sikre at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt dersom Tangen som daglig leder for NBIM selv vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?

* Representantskapet har også krevd oversikt over

– eierstruktur for Tangens personlige interesser, både direkte og indirekte, gjennom fond, forvaltningsselskaper, hvilke land selskapene er registrert i, samt andre dominerende eiere i strukturene

– en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet som daglig leder i oljefondet

– om det foreligger noen forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og oljefondet i dag

– hvor stor risikoen er for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og oljefondets investeringer i sammenheng.