Den økonomiske smerten som en hel verden preges av, ble torsdag brakt ut i fullt dagslys i Europa og USA der nye tall viste pandemiens økonomiske konsekvenser.

Frykt for nye smittetopper som nok en gang kan legge stort beslag på sykehuskapasiteten, bremser håpet om at økonomier som har fått livreddende støtte, vil ta seg opp igjen når arbeiderne er tilbake i fabrikker, butikker og på kontorer.

Nye tall fra Frankrike torsdag viste at landets økonomi krypet med 5,8 prosent i første kvartal. Det er det største kvartalsvise fallet siden 1949.

I Spania falt økonomien 5,2 prosent i første kvartal. I Italia falt økonomien 4,7 prosent i første kvartal. Men nedgangen ventes å bli enda større. Kredittvurderingsbyrået Fitch venter et fall på 8 prosent i Italia i år.

Europas største økonomi rammes også hardt. Prognosen viser at Tyskland kan få et fall på 6,3 prosent i år.

Europas økonomi krymper

Eurosonens bruttonasjonalprodukt falt med 3,8 prosent i første kvartal, mens tilbakegangen var på 3,5 prosent for EU som helhet, viste tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

En prognose fra Den europeiske sentralbanken (ESB) viser at økonomien i eurosonen kan komme til å krympe så mye som 5–12 prosent i løpet av året.

ESB besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent. Bankens støttekjøp av obligasjoner, med en ramme på 750 milliarder euro, kan bli utvidet til å vare lenger enn 2020.

Samtidig la den svenske regjeringen fram en krisepakke torsdag med omstillingsstøtte til næringslivet på 39 milliarder svenske kroner.

Dystert i USA

På vestkanten av Nord-Atlanteren la amerikanske myndigheter fram ledighetstall som viser at 30,3 millioner mennesker har registrert seg ledige i USA i løpet av de siste seks ukene. Tallet tilsvarer én av seks arbeidstakere i landet. Man må tilbake til 1930-tallet for å finne en like dyster situasjon.

USAs økonomi krympet 4,8 prosent i første kvartal i år, ifølge et anslag fra myndighetene denne uken. Det er det største kvartalsfallet siden finanskrisen i 2008.

Analytikere mener dette bare er en forsmak. Deres prognoser viser at USAs ledighetsrate for april kan havne på 20 prosent og at økonomien kan falle hele 40 prosent for inneværende kvartal.

Europa åpnes

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste torsdag at nesten halvparten av de 44 landene i Europa som har innført restriksjoner, har begynt å lette på tiltakene. Ytterligere elleve land varsler at det skal gjøres snart.

Idet flere land nå starter opp igjen den økonomiske aktiviteten, rettes bekymrede øynene mot folks oppførsel i det offentlige rom.

I California planlegger guvernøren å stenge strender og delstatsparker fra fredag, etter at folk ikke har klart å holde seg unna hverandre.

I Sverige har myndighetene spredt stinkende kyllinggjødsel på bakken i en bypark for å få folk til å holde seg unna.

Halve arbeidsstyrken i fare

Pandemien har satt levebrødet i fare for 1,6 milliarder mennesker som lever av tilfeldige jobboppdrag og uformelt arbeid, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Tallet utgjør nesten halvparten av verdens arbeidsstyrke på 3,3 milliarder mennesker.

For perioden fra april til juni venter ILO at 305 millioner fulltidsjobber verden rundt vil være borte.

Økonomer frykter at USAs økonomi kommer til å bli rammet av ny og rask nedtur senere i år. De peker på at viruset kan blusse opp igjen, eller usikkerhet rundt forbrukermønster og ønske om å vende tilbake i jobb.

– Viruset har gjort mye skade på økonomien, og det er altfor mye usikkerhet nå, sier sjeføkonom Mark Zandi hos Moody’s Analytics.

