Under onsdagens fengslingsmøte for Tom Hagen i Nedre Romerike tingrett, sto det sultne pressefolk utenfor.



De glemte alt av instrukser om avstand på to meter. Flere bilder viser trengselen som oppsto.

– Dette er et bilde vi har tatt veldig mange ganger før. Bildet av at pressen flokker seg sammen tar vi for å illustrere at det er stor nyhetsinteresse for en sak, sier NTB Scanpix-fotograf Heiko Junge til Journalisten.

Han var én av tre NTB- Scanpix-fotografer som var tilstede ved Nedre Romerike Tingrett skriver bransjebladet.

Først på torsdag ble anbefalt avstand mellom folk justert ned fra to til en meter av regjeringen.