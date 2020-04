annonse

Finansministeren ringte sentralbanksjefen før ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen, uten å få vite at Tangen hadde en skattesak mot seg.

Mandag omtalte VG at britiske skattemyndigheter har hatt store skattekrav mot Tangen, selskapet hans AKO Capital og partnere i selskapet. Det skal utgjøre flere hundre millioner kroner for Tangens del.

Tangen informerte om skattesaken under ansettelsesprosessen, og kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes i Norges Bank sier slike saker er «vanlige i Storbritannia».

Men sentralbanksjef Øystein Olsen nevnte ikke den britiske skattesaken for finansminister Jan Tore Sanner (H), det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet overfor VG onsdag kveld.

Heller ikke departementet ble informert om saken på noe tidspunkt, ifølge Megaard.

Det var kort tid før utnevnelsen av Tangen at Sanner tok kontakt med sentralbanksjefen. I flere skriftlige svar til Stortinget skriver Sanner at han tok samtalen 23. mars med Olsen «for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold.»

Tangen har for øvrig betalt det aktuelle beløpet i kravet i januar 2019, men saken er anket. Skattesaken skulle opp for en ankedomstol i desember i Storbritannia, men er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Ettersom det er en pågående skattesak, sier Tangen det er begrenset hvor mye han kan si om den.