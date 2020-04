annonse

annonse

– Totalt sett er ikke dette godt nok

Regjeringen la torsdag fram et forslag til krisetiltak for olje– og gassnæringen der de blant annet vil utsette skatteregningen. Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021.

I en uttalelse fra partileder Siv Jensen (Frp) tar hun et oppgjør med det hun mener er svake tiltak fra regjeringen for den norske oljenæringen.

annonse

– Det er bra at regjeringen, etter massivt press fra FrP og næringen, har skjønt alvoret for oljenæringen. Vi mener tiltakene burde kommet før, men bedre sent enn aldri.

FrP vil sikre flertall for de delene av forslaget som vil frigjøre penger i oljeselskapene til å kunne investere og dermed trygge arbeidsplasser i leverandørindustrien. Men totalt sett er ikke dette godt nok.

Bestilling

Støttepakken kommer ifølge NTB som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje– og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

annonse

Men Jensen er ikke helt fornøyd.

– Når regjeringen foreslår å endre friinntekten vil det medføre at prosjekter som i dag er lønnsomme, ikke blir det lenger. Dermed vil tusenvis av arbeidsplasser kunne gå tapt. Dette er feil medisin nå. Vi må tvert imot sørge for at prosjekter som kan bidra til å holde hjulene i gang og få folk i jobb realiseres.

– Det andre er at det er helt uaktuelt å øke Co2-avgiften for norsk industri. Det er helt ufattelig at regjeringen i en tid der arbeidsplasser står på spill ønsker å øke særnorske avgifter. Dette er det siste norske bedrifter trenger nå. Dette er ikke tiden for symbolpolitikk for å tekkes Venstre, SV og MDG. Vi er enig med Høyres Linda Hofstad Helleland når hun sier at viktigste nå er å sikre arbeidsplasser.

Hun sier at FrP kommer til å sikre flertall for noe, men at man har en stor jobb foran seg for å få til endringer som skal utvikle Norges viktigste næring, fordi regjeringens forslag ikke er godt nok.

Misfornøyd

annonse

På den andre siden av det politiske landskapet er SV misfornøyde. Kari Elisabeth Kaski i SV frykter at krisepakken vil gjøre at oljeselskapene bruker skattebetalernes penger til å gi utbytte til aksjonærene.

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder. Men vi har ingen garantier for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det eneste som er garantert her, er utbytte til aksjonærene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski til NTB.