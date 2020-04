annonse

Erna Solberg (H) varslet en grønn omstillingspakke og omfattende skattetiltak da regjeringen presenterte krisepakken for olje- og gassnæringen.

– Forslagene vi varsler vil gjøre to ting på en gang: Ta vare på arbeidsplasser i dag, men det legger også til rette for den grønne omstillingen vi skal ha gjennom framtiden, sa statsministeren torsdag.

Konsekvensen av koronapandemien og fallet i oljeprisen har ført til at olje- og gassnæringen står i en svært utfordrende situasjon, og Solberg sier regjeringen ønsker å redusere usikkerheten både blant bedriftene og de ansatte.

– Derfor varsler vi allerede nå at regjeringen vil varsle omfattende skattetiltak sammen med revidert nasjonalbudsjett for å sikre aktivitet, sa Solberg.

– Samtidig varsler vi en grønn omstillingspakke for å styrke konkurranseevnen, omstillingen og utslippskuttene i næringslivet i perioden etter krisen. Veien ut av denne krisen dreier seg om at vi skal bli grønnere og at vi skal ha jobber og konkurransekraft.

Solberg sa at regjeringen foreslår en midlertidig og tidsavgrenset endring i skattesystemet for oljeselskapene, og at det viktigste grepet er at avskrivningsreglene for investeringene endres slik at skatteregningen kommer senere.

Solberg: – Vi snakker ikke om å blåse opp noe

Statsminister Erna Solberg (H) avviser at de nye skattefordelene for olje og gass vil blåse opp næringen.

– Vi snakker ikke om å blåse opp noe. Vi snakker om å bremse et fall, sier Solberg til NTB.

Olje- og gassnæringen kommer også med disse skatteendringene til å ha lavere investeringstakt framover, advarer hun.

– Spørsmålet er hvor hardt fallet skal være, hvor brutalt det skal bli for norske arbeidsplasser, hvor mange som skal miste jobben sin, og hvor mye kompetanse vi skal miste. Det er ingenting som blåses opp med dette, sier Solberg.

SV: – Først og fremst en redningspakke for aksjonærene

Kari Elisabeth Kaski i SV frykter at krisepakken vil gjøre at oljeselskapene bruker skattebetalernes penger til å gi utbytte til aksjonærene.

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder. Men vi har ingen garantier for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det eneste som er garantert her, er utbytte til aksjonærene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringen la torsdag fram et forslag til krisetiltak for olje- og gassnæringen der de blant annet vil utsette skatteregningen. Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021.

Det reagerer SV på.

– Vi frykter at oljeselskapene her vil ta penger rett fra lommene til skattebetalerne og betale utbytte rett i lommen til aksjonærene, sier Kaski.

– Disse pengene burde heller gått til å sikre norske arbeidsplasser i dag og for framtiden. Det gjør vi blant annet gjennom å framskynde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur og CO2-lagring, og nye skipskontrakter, sier hun.