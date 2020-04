annonse

Straffeutmålingen for Brenton Tarrant, gjerningsmannen bak terrorangrepet i Christchurch, utsettes til juni. Den skulle egentlig vært klar fredag.

Det er ikke fastsatt noen ny dato for straffeutmålingen.

51 personer ble drept i angrepet mot to moskeer i byen i New Zealand i mars 2019. Tarrant er siktet for alle drapene, 40 drapsforsøk og for terror.

29-åringen snudde og erkjente straffskyld etter hele politiets siktelse i slutten av mars. Dermed ble det ingen rettssak.

Mange fryktet at Tarrant ville bruke rettsprosessen for å fremme sitt rasistiske budskap. Istedenfor blir det en kort tilståelsessak hvor en straff skal utmåles.

Tarrant beskrives som høyreekstremist. Han strømmet massakren av muslimske barn, kvinner og menn direkte på internett. På en Twitter-konto i hans navn var det publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Offentlighetens tilgang til domstoler i New Zealand er midlertidig begrenset som følge av spredningen av koronaviruset, men det ventes at alle som vil være til stede under straffutmålingen, får lov til det, opplyser dommer Cameron Mander.

