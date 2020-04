annonse

– Unndrar seg kritiske blikk fra forskning og media, skriver forfatter og professor.



På Facebook tar forfatter Terje Tvedt et oppgjør med oljefondets nye sjef Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA, fem måneder før han ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet. På seminaret deltok daværende sjef Yngve Slyngstad, som blant annet fikk dekket reise, hotell og kostnader til opphold i dagene seminaret varte.

«Det mest interessante med Tangen-seminaret er derfor ikke at rike mennesker bruker penger for å styrke sitt nettverk. Det har folk med penger alltid gjort. Dette seminaret kommer til å bli stående som en hendelse i norsk historie, fordi det så tydelig bidro til å blottstille hvordan den “fattige andre” var blitt den nye gullkalven, og paradoksalt nok, i kraft av å representere den elendighet de “dansende” insisterer på at de opphever», skriver Tvedt.

Tvedt som er forfatteren av den mye omtalte boka «Det internasjonale gjennombruddet» viser til sin teori om det han kaller det «stadig mer sammensatte humanitær-politiske kompleks» når han hudfletter filosofen Syse, som også er medlem av nobelkomiteen.

Han kritiserer også filosofiprofessor Henrik Syse som har forsvart seminaret og hans egen rolle i organiseringen med at «dem konferansen egentlig handlet om, var alle de som ikke var der: for eksempel de fattigste av de fattige».

«Innenfor dette synet på verden vil derfor den “fattige andre” leve tre ganger, først som seg selv, så som objekt for giverens gavmildhet, og til slutt, erobret som abstrakt argument for et overdådig tre dagers seminar», konstaterer Tvedt.

Syse har i løpet av en tiårsperiode fått utbetalt over én million kroner for å sitte i styret for flere av den nye oljefondssjefen Nicolai Tangens selskaper som er registrert på Cayman-øyene, ifølge Dagens Næringsliv.

Går i felle

Tvedt mener Henrik Syse i sitt forsvar av seminaret går i en felle der han ser seg blnd på egne interesser fordi han arbeider for en «god sak»

«Syse får her frem på en veldig tydelig måte hvordan aktører innenfor dette humanitær-politiske komplekset generelt, uhyre sjelden snakker om egne interesser, uansett hvor privilegerte de er – eller blir – gjennom deltakelse i det. Snarere målbærer de som vane interessene til «Det globale Sør», til «de fattigste blant de fattigste», eller også til “fremtiden”! Hvis man går rundt og virkelig tror at man selv besitter legitim, hva jeg tidligere har kalt, «stedfortredermakt», kan det ikke finnes noen klare grenser for den makten og de fordelene man mener man selv har rett til. Med et slikt paternalistisk syn på de uvitende man hevder å representere, gjør man seg selv både uunnværlig og bortenfor all kritikk. I denne interesseløse kampen for det gode, er det naturlig at man også utøver stor toleranse overfor egne handlinger. Aktører innenfor et slikt tanke-univers kan derfor lett ønske kritikk velkommen, men de forstår den simpelthen ikke, fordi den prinsipielt sett, i forhold til deres erklærte intensjon, uansett er irrelevant.»

Vekst

Tvedt viser til at at antallet organisasjoner og stiftelser som driver med «hjelp til de fattigste blant de fattigste i verden» har hatt en voldsom vekst de siste tiårene,

«Tangen er ikke alene om å etablere slike stiftelser. Tenk på Clinton-stiftelsens rolle og Norges rolle. Tenk på de store globale private filantropiske stiftelsene eid av noen av verdens rikeste mennesker, som Gates Foundation. Eller på Voss Water og den mye mindre, men likevel viktige Voss-stiftelsen til Knut Brundtland. Eller på den fantastiske økningen i internasjonale NGOs – fra noen få titall etter siste verdenskrig med noen få ansatte til titusenvis av organisasjoner med hundretusenvis av ansatte i dag.»

Ifølge Tvedt dreier dette seg om å forstå et «gigantisk nettverkssystem, og av en helt ny type».

«Fordi det som forener aktørene, ikke i utgangspunktet er felles økonomiske interesser, men tilslutning til en felles retorikk og felles selverklærte selvbilder og verdensbilder. Vi snakker om et virkelig verdensomspennende og svært uoversiktlig politikkfelt. Institusjonelt, økonomisk og politisk. Mange ulike aktører fra Warren Buffet til små misjonsorganisasjoner, fra USAs regjering til landsbyledere i Afrika. Et system fullt av indre motsetninger og uklare grenser, og som organiseres forskjellig i ulike land påvirket av deres politiske og institusjonelle tradisjoner. Poenget mitt her er altså ikke å hevde eller dokumentere at dette enten er et «elitekomplott» eller verdens redning, eller ingen av delene.

Det dreier seg snarere om å forstå et mektig, komplekst system som påvirker hvordan folk tenker om fattigdom, økonomi, politikk og utvikling over hele verden, men som hele tiden unndrar seg kritiske blikk fra forskning og media, nettopp på grunn av at aktiviteten i seg selv fremstilles som så moralsk at den skygger over alle andre forhold.»

