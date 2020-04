annonse

Sist fredag var det en stygg voldshendelse med jernstang og kniv på Vinstra i Gudbrandsdalen, hvor tre utlendinger var involvert. Den ene ble påført flere knivstikk.

Lørdag ble to av slåsskjempene varetektsfengslet for to uker i Hedemarken tingrett, siktet for grov kroppsskade. Den ene har forklart politiet at han brukte kniv mot personen som ligger på sykehuset, fordi denne angrep ham med en jernstang.

Politiet vil nå avhøre flere vitner, spesielt personer fra det syriske miljøet på Vinstra. Dette for eventuelt å finne et motiv som forårsaket denne alvorlige voldshendelsen mellom de tre utlendingene. De to som ble fengslet, samt den skadde har gitt forskjellige forklaringer angående selve hendelsesforløpet.

Etter det Resett kjenner til har de to bakgrunn fra Syria. Ingen andre medier har omtalt bakgrunnen til de pågrepne i saken.

– Får ikke opplyse hva slags nasjonalitet

Resett kontaktet lensmannen på Vinstra, Jon Reidar Gaarden.

– Hvordan går det med vedkommende som ble knivstukket?

– Det går bra det.

– Er også han fra Syria?

– Nå får vi ikke opplyse hva slags nasjonalitet de har, men det går bra med de involverte.

– Har dere generelt problemer med det syriske miljøet på Vinstra?



– Nei, ikke noen generelle problemer.

– De to som ble fengslet, er de kjent av politiet fra tidligere?



– Ja, vi kjenner de fleste vet du. Vi går ikke ut med noen detaljer så tidlig i etterforskningen.

– Syrerne som bor på Vinstra, er de plassert på mottak eller i boliger?



– Vi har ikke mottak på Vinstra.