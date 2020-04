annonse

Tyske myndigheter anklages for å forsøke å påvirke den politiske debatten.

Tysklands føderale og statlige sikkerhetstjeneste for innenriks politisk overvåkning, Bundesamt für Verfassungsschutz (BvF) klassifiserte nylig en høyreorientert, innvandringskritisk tenketank som et «mistenkt tilfelle». En talsperson for organisasjonen hevder klassifiseringen gir uttrykk for «indikasjoner på innsats mot den frie demokratiske grunnordenen».

Tenketanken, Institut für Staatspolitik (IfS), ble grunnlagt av Götz Kubitschek og ligger i delstaten Sachsen-Anhalt. Herfra driftes også tidsskriftet Sezession og forlaget Verlag Antaios, begge grunnlagt av Kubitschek.

Utvidede fullmakter

En konsekvens av denne klassifiseringen er at BvF nå har utvidede fullmakter i håndteringen av tenketanken, og kan nå anvende såkalte «V-menn» mot instituttet, melder Der Tagesspiegel. En V-mann er et tysk begrep på en hemmelig informant som blant annet kan ta opptak av en person eller gruppe mot dennes viten og vilje. BvF kan nå også avlytte medlemmenes telefonsamtaler.

Ifølge Der Spiegel skal dette være delvis på grunn av forbindelser mellom tenketanken og AfDs radikale høyrefløy, deriblant Björn Höcke, som nylig ble nektet bankkonto av en tysk bank.

Tar avstand fra vold

Leder for BvF, Thomas Haldenwang, uttaler videre til Der Spiegel at tenketanken forsøker å «påvirke det politiske rom og oppnå sitt ideologiske mål på dette viset». «På denne måten bidrar IfS til splid i samfunnet», hevder han videre, og påstår at instituttet favoriserer voldelige tendenser som kan legitimere vold. Dette til tross for at tenketankens grunnlegger og talsmenn mange ganger har tatt avstand fra vold.

Det liberalistiske magasinet Eigentümluch Frei kommenterte saken lørdag, og kritiserte begrunnelsen som underlig, siden det er målet til enhver politisk aktør å «påvirke det politiske rom». Dersom dette kan kriminaliseres, er det i prinsippet ikke noen grense for hva staten kan regulere av politiske ytringer, mener redaksjonen.