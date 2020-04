annonse

Sverige sin håndtering av koronakrisen har mottatt kritikk fra flere hold, men får støtte av Verdens helseorganisasjon, som mener tilnærmingen kan bli et eksempel til etterfølgelse.

Michael Ryan, direktør for Verdens helseorganisasjons (WHO) program for krisesituasjoner, og leder for gruppen som jobber med den internasjonale håndteringen av covid-19 sier:

– Viruset kommer til å finnes lenge, og vi som individer, familier og samfunn må gjøre alt vi kan for å begrense spredningen. Det kommer til å bety at vi må tilpasse livet vårt den situasjonen. I Sverige gjør de det i sanntid. Jeg tror vi kan lære av våre kollegaer i Sverige.

I en tid der flere land har stengt ned samfunnet i forsøk på å begrense smittespredningen av covid-19, har Sverige stort sett holdt åpent. Blant annet barer, treningssentre, skoler og barnehager har vært åpne.

Noe Ryan tror kan være en suksessfull formel er den svenske strategien som baserer seg på personlig ansvar for å opprettholde myndighetenes koronatiltak. Det kan være løsningen på problemet med økt smitte, som han tror mange land vil oppleve ettersom tiltakene fjernes og samfunnet gradvis åpnes igjen.

Videre mener Ryan det er mange misforståelser om den svenske tilnærmingen til koronakrisen.

– Det er en oppfatning at Sverige har latt viruset spre seg. Ingenting er lenger fra sannheten. Sverige har en hard linje når det gjelder sosial distansering. Det de har gjort annerledes, er at de har satt sin lit til relasjonen mellom befolkningen og myndighetene, sa Ryan på en pressekonferanse onsdag.