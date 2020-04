annonse

1 uke før Resett ble lansert høsten 2017 sendte jeg vedlagte innlegg til Helge Lurås. Jeg var veldig glad og forventningsfull til det som skulle komme. Endelig noe nytt som kanskje kunne lufte ut litt i et Norge som i mange år har trengt fornying og vitalisering og kanskje demokratisering.

Mine forventninger ble oppfylt og jeg har vært en særdeles ivrig leser siden. Dessverre har jeg ikke orket å bidra finansielt fordi jeg i den samme perioden har kjempet en forferdelig kamp for å utvikle min bedrift. Senere har den kampen blitt til en kamp for å få den til å overleve. Noe av det jeg har savnet i Resett er næringsstoff. Jeg har stor forståelse for at det har manglet da redaksjonen sikkert har ofret mer enn nok for det som er kommet ut. GRATULERER MED DET! DET ER KJEMPEMESSIG!

Mange nordmenn og kvinner kjemper hver dag en fortvilet kamp for å drive og eventuelt utvikle bedriften sin. Denne kampen lar seg beskrive og hadde fortjent å bli beskrevet. Det er helter vi snakker om. Olympisk gullmedalje i langrenn er stort og vi skal være stolte av det. Vi burde også være stolte av alt det arbeidet som gjøres hver dag og natt for å realisere og holde liv i norske bedrifter.

I overimorgen er det 1. mai. Vi har 2 merkedager i mai som i mange år har virket litt «rare» på mange av oss. Det er liksom noe med innholdet.

1. mai er arbeidernes dag. Rammen rundt denne dagen i år tilsier kanskje mer NÆRINGSLIVETS DAG. Mange av oss har vel en ekkel følelse av at det er nå det gjelder for mange norske små bedrifter. Vi får håpe 1. mai iår er et vendepunkt fra at næringslivet blir omtalt i politikernes festtaler til å få sin rettmessige plass som fundament for gode liv i et godt samfunn.

