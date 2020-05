annonse

I april 2000 forberedte Nils Johan Semb Norge til fotball-EM. For ham gikk mesterskapet fra euforisk glede til en brutal knockout.

To tiår er gått siden Norge var med blant fotballkremen for hittil siste gang. Det skjedde i tidenes første delte mesterskap (Nederland og Belgia).

EM startet med en norsk sensasjon, og hysteri i Norge og ble avsluttet med et historisk overtidsdrama.

– Hele 1999-sesongen og inngangen til EM var veldig bra etter at vi ikke hadde gjort det så bra høsten 1998. Jeg tror vi var blant de fem-seks beste lagene i Europa i 1999. Vi ble av det anerkjente fotballmagasinet France Football kåret til årets lag. Vi spilte 13 kamper og tapte bare en. Det var den siste, og vi tapte ganske ufortjent, mot Tyskland, sier Semb (61) til NTB.

Han overtok som landslagssjef for Egil «Drillo» Olsen etter VM i 1998. Der slo Norge Brasil og tapte åttedelsfinalen mot Italia 0-1. I 1999 vant Norge ti av sine kamper, deriblant ni på rad som er norsk rekord.

Rett før EM slo Norge Italia, laget som noen uker senere tapte finalen mot Spania.

Semb tar oss gjennom de tre EM-kampene som gikk i løpet av ni dager.

13. juni 2000:

Spania startet kampen mot Norge som den største favoritten i EM. Steffen Iversen headet inn seiersmålet etter en keepermiss i sommerheten i Rotterdam.

– Vi var underdogs, og det passet oss bra. Det ble en «tight» match, og resultatet (1-0, mål Steffen Iversen) vet vi alle. Det ga oss en drømmeåpning. Før EM tenkte jeg og de fleste at poeng mot Spania ville være en bonus. Det var en fantastisk stemning i garderoben etter den kampen. Det var helt enormt, sier Semb og blir litt grøtete i stemmen.

18. juni 2000:

Etter at Slovenia og Jugoslavia spilte 3-3 i sin første kamp, var Norge nå i posisjon til så godt som å sikre kvartfinale mot jugoslavene i Liège.

– Jugoslavia-oppgjøret ble en grisekamp. De scoret på en dødball etter åtte-ti minutter. Etter det ble det en ren sabotasjekamp. Ballen var i spill i bare 42 eller 43 minutter totalt på hele kampen. Det var etter hva jeg husker det laveste som noen gang var målt til da. Vi hadde kanskje fortjent et poeng, men tapte. Så da var utgangspunktet foran Slovenia-kampen klart: Seier ville sende oss videre.

21. juni 2000:

Spanias snuoperasjon mot Jugoslavia skulle denne dagen sende Semb fra jubel til fortvilelse i løpet av fire minutter i Arnhem.

– Det ble en veldig passiv kamp, ikke minst fordi Jugoslavia ledet over Spania og vi derfor var videre. Men hadde vi vært like gode som i 1999, ville vi nok bare ha kjørt over Slovenia og avgjort. Slik gikk det ikke, og så scoret Spania to ganger på overtid mot Jugoslavia … slik kan det gå, sier Semb til NTB.

Bildene av ham utslått på alle fire på gresset etterpå, viste hvor brutalt slaget var for ham.

– Det ble en apatisk stemning inne i garderoben. Litt på samme måte som under VM i 1994 da vi spilte 0-0 mot Irland (Norge måtte vinne for å gå videre). Du vil på en måte bare hjem.

2000-EM hadde ifølge Semb potensialet til å ende med norsk semifinale.

– Hadde vi hatt fullt mannskap og vært i samme formen som 1999, kunne nok dette laget med flyt kommet seg til en semifinale, tror han.

Skader

– Vi var ganske uheldig med skader. Ronny Johnsen, Erik Hoftun og ikke minst Øyvind Leonhardsen ble borte før EM. Det var veldig vanskelig å erstatte «Leo» i hans rolle på midtbanen sammen med Erik Mykland og enten Bent Skammelsrud eller Ståle Solbakken dypt i banen, sier Semb.

– Så røk Henning Berg ut med skade etter 20 minutter mot Spania. Vi var svekket sammenlignet med året før og oppkjøringen til EM. Så skadet Steffen seg og måtte spille mot Slovenia med brukket nese. Vegard Heggem røk kort inn i kampen mot Jugoslavia. Vi måtte rokere en del, fortsetter han.

– Men jeg må si at vi ikke har noe å skylde på i Slovenia-kampen. Da var vi ikke gode nok og altfor passive.

Myggen-show

En som spilte på topp hele EM var «Myggen» Mykland. – Han hadde en fantastisk kvalifisering etter at han kom tilbake etter en pause fra landslaget. EM ble på en måte et internasjonalt landslagsgjennombrudd for ham utenfor våre grenser. Han hadde ikke hatt noen spesielt gode mesterskap (VM 1994 og 1998) tidligere.

Mykland ble kåret til banens beste mot Spania. Han var også med i en gruppe på 50 spillere som var aktuelle for plass på stjernelaget.

Neste år kan Norge gjøre comeback i EM etter 21 års ventetid. Martin Ødegaard var halvannet år under 2000-EM, Erling Braut Haaland var ennå ikke født.

– Jeg har veldig god tro på at Norge kommer til EM, og så er det fantastisk det Martin og Erling presterer. Og i tillegg er de fine rollemodeller, sier Semb.

Han ga seg som landslagssjef høsten 2003 etter at hans Norge verken kvalifiserte seg til VM 2002 eller EM 2004.

Fakta om fotball-EM 2000

Fakta fra fotball-EM 2000:

Gull: Frankrike

Sølv: Italia

Bronse: Nederland og Portugal

Finale: Frankrike – Italia 2-1 (golden goal).

Norges fasit: En seier (1-0 over Spania), en uavgjort (0-0 mot Slovenia) og et tap (0-1 for Jugoslavia), målforskjell 1-1. Nummer tre i gruppen og utslått på innbyrdes oppgjør av Jugoslavia.

Mål Norge: Steffen Iversen.

Fakta Slovenia – Norge:

Slovenia – Norge 0-0

Gelredome stadion

22.000 tilskuere

Dommer: Graham Poll, England. Gult kort: Erik Mykland (24), Ole Gunnar Solskjær (59), Norge, Miran Pavlin (43), Slovenia.

Norge (4-5-1): 1 Thomas Myhre – 2 André Bergdølmo, 3 Bjørn Otto Bragstad, 16 Dan Eggen, 22 Stig Inge Bjørnebye – 17 John Carew (19 Eirik Bakke fra 61., 6 Roar Strand fra 82.), 18 Steffen Iversen, 8 Ståle Solbakken, 7 Erik Mykland, 20 Ole Gunnar Solskjær – 9 Tore André Flo.