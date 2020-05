annonse

De amerikanske oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron opplyser at de kutter i produksjonen. Årsaken er nedgangen i oljeetterspørselen på grunn av pandemien.

Begge de amerikanske gigantselskapene opplyser i forbindelse med resultatframleggelser fredag at de strammer livreima.

Resultatene for første kvartal er preget av koronaepidemien og tiltakene for å stanse spredning av viruset – men det antas at effekten blir langt større i regnskapene for andre kvartal.

Exxon Mobil presenterte sitt første negative kvartalsresultat på årtier, og kunngjorde et daglig produksjonskutt på 400.000 fat oljeekvivalenter i inneværende kvartal.

Chevron meldte om en økning i resultatet, men et fall i omsetningen. Selskapet kutter kostnader og reduserer produksjonen med 80.000 fat daglig i april, et kutt som justeres opp til mellom 200.000 og 400.000 fat i juni.