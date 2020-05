annonse

Canada forbyr umiddelbart 1.500 ulike modeller automatvåpen, opplyser landets statsminister Justin Trudeau.

Trudeau viste til flere skyteepisoder som har funnet sted i Canada, blant dem den siste der 22 mennesker ble drept i provinsen Nova Scotia 18. og 19. april.

Trudeau sier at regjeringen hans var nær ved å innføre strengere lovgivning i mars, men at planen ble satt på vent da koronaviruspandemien slo inn over landet.

Forbudet gjelder 1.500 ulike modeller og utgaver av visse våpentyper som har blitt brukt i masseskytinger i Canada og andre land.

– Disse våpnene er laget med kun én hensikt, nemlig å drepe flest mulig mennesker på kortest mulig tid. Det er verken behov for eller rom for slike våpen i Canada, sa Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa fredag.

Den nye loven har umiddelbar virkning og gjør at våpeneiere med lisens, ikke lenger kan selge, frakte, importere eller bruke denne type våpen. Regjeringen anslår at forbudet vil berøre over 100.000 skytevåpen som eies av canadiere.

Trudeau varsler at en amnestiperiode på to år skal gi folk som fra før har denne type våpen, tid til å levere dem inn på trygt vis. Så snart viruspandemien gjør det mulig, skal regjeringen få på plass et program for tilbakekjøp av våpen.

