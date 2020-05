Hva er så neste utvikling i dette dramaet?

Den nye gjelden må betjenes og der finnes det få alternativer. Sentralmakten kan håpe på økonomisk vekst hvor realøkonomien «tar igjen» gjelden og «selv reparerer». Det er lite sannsynlig fordi gjeldsbyrden i seg selv hindrer vekst. Sentralmakten kan øke skattene for å betjene gjeld, men den byrden tåler neppe mellomklassen.

Da står man igjen med ett alternativ som er inflasjon. Sentralmakten må konfiskere mellomklassens formue ved hjelp av en skjult metode. Det vil si det må skapes inflasjon.

Heldigvis for sentralmakten forstår mellomklassen ikke denne utspekulerte metoden som stjeler verdier og derfor er den foretrukne metoden.

Over tid vil økter priser og redusert kjøpekraft ramme mellomklassen som altfor sent vil forstå hva som treffer dem. Sentralmakten vil operere med, som nå, manipulerte inflasjonstall. Kunstig lave tall vil berolige de som rammes. Og man opererer med konsumpris indeks uten å ta skatter og andre kostnader i betraktning. Og man undervekter de elementene som stiger mest i pris.

Finnes det nordmenn som opplever at prisene er nærmest konstante i Norge? For sikkerhets skyld så har man også en indeks som måler kjerne inflasjon, JAE, justert for avgifter og energi. Det må være nyttig for de som ikke betaler avgifter eller bruker energi.