annonse

annonse

Først vil jeg takke Resett som tillater at jeg stiller spørsmål ved ting som er ubehagelige; om Ernas dysleksi kan ha påvirket, og fremdeles påvirker hennes måte å tenke, resonnere, og reflektere på; om dysleksi kan være en ulempe for en person som skal lede et helt folk – og dermed kan bidra til konsekvenser som er uheldige for oss alle.

Temaet er krevende. Jeg forsøkte i forrige innlegg å skrive med et lite glimt i øyet. Det skyldes nok at jeg selv muligens er litt over middels robust. Jeg er blitt kjeftet på i så mange sammenhenger, i så mange år, at jeg selv ikke reagerer på spørsmål som for andre både kan virke usaklig og upassende. Jeg tror at alle slags spørsmål kan lære oss noe, gitt en god intensjon.

Les også: Solberg: – Noen av de smarteste har dysleksi

annonse

Jeg innser også at glimt-i-øyet ikke fungerer så godt her, og håper at dette innlegget bedre kan utdype mine tanker. Jeg vil også kommentere enkelte av reaksjonene på mitt første innlegg, rett og slett fordi de har direkte relevans for tematikken.

Jeg har lite innsikt i Ernas liv, men vitenskapelig metode har lært meg å observere virkeligheten, og danne meg en hypotese basert på det jeg ser. Jeg driver selvsagt ikke med en vitenskapelig studie her, men jeg ser en statsleder som ikke virker særlig klok. Hun sier og gjør ting som, slik jeg ser det, er direkte skremmende å observere. Det gjør at jeg lurer; hva er årsakene?

Og jeg er helt og fullstendig overbevist om at det er flere årsaker. Men jeg ønsker altså å problematisere en av dem. Er det feil? Tja, det er i det minste bygget på en typisk vitenskapelig tilnærming: Et ønske om å forstå mest mulig – om minst mulig.

Lars Akerhaug skriver i en kommentar (29. april) at han reagerte på innhold og argumenter i mitt forrige innlegg, og at man lett kan mistenke meg for å angripe Erna Solbergs lese- og skrivevansker. Han skriver at mine meninger var dårlig begrunnet. Jeg er ikke uenig.

annonse

Og jeg beklager. Jeg er faktisk oppriktig lei meg. Lei for at mange, både med og uten dysleksi, tilsynelatende opplever mine spørsmål som enten (i) sårende, (ii) litt frekke, og/eller (iii) fullstendig uten relevans for å forstå Ernas ureflekterte standpunkter og beslutninger. Jeg tar mannen, og ikke ballen, blir det hevdet.

Noen i kommentarfeltet hevder at jeg overhodet ikke forstår dysleksi, og andre foreslår til og med at på grunn av min diabetes – så er kanskje blodårene i hjernen min tetnet til, litt mer enn hva heldig er. Dette er en glimt i øyet-kommentar som jeg personlig liker, og det er ingen dårlig hypotese. Den er faktisk helt relevant. Diabetikere har i gjennomsnitt 50 prosent større risiko for hjerte/kar-problematikk enn andre.

Med samme utgangspunkt: kan en person med dysleksi, i gjennomsnitt, ha større problemer med komplekse tankeprosesser og kritisk refleksjon, enn andre – og kan dette eventuelt være et problem dersom personen skal lede, og representere et helt folk?

Så dukker et mot-innlegg fra Tyskelektriker opp. Han har selv dysleksi. Han stiller spørsmålet: Bør en statsleder være prikkfri?

Bør jeg nå avstå fra å kommentere det du skriver, Tyskelektriker? Er det ufølsomt av meg å påpeke mistolkninger du gjør, som ifølge forskning presentert nedenfor, faktisk KAN ha sammenheng med din dysleksi?

annonse

Kanskje. Det kommer an på hvordan man leser det jeg skriver. Om man forstår min intensjon, og forholder seg rasjonelt – eller om man for eksempel velger å tro at jeg prøver å drite deg ut.

Jeg har aldri ment at en statsleder bør være prikkfri. Absolutt ikke. Rett og slett fordi det er umulig. ingen er prikkfri. Og hva betyr det egentlig – prikkfri?

Og nå får jeg samtidig vondt inni meg. Jeg blir trist. Hvorfor? Fordi jeg tenker på det livet du har levd – med dysleksi, og noe du skrev i ditt innlegg som traff meg sterkt:

«(…) Lesing er en svært anstrengende øvelse for meg. Jeg bruker lang tid, må ofte lese samme setning flere ganger for å få med meg innholdet, og jeg må ofte ta pauser.(…)»

Jeg får vondt ved tanken på hva det koster deg å forsøke å avkode det jeg skriver, kanskje mens du selv har litt vondt, med tanken på enda et innlegg fra han som du kanskje, av personlige årsaker, kjenner et ekstra sterkt behov for å kommentere/arrestere/problematisere.

Men jeg spør, allikevel: Kan dysleksi påvirke evnen til å forstå intensjonen med det som blir sagt, og potensielt lede til feil slutning – og respons?

Hva sier forskningen?

Det finnes flere hundre tusen(!) forskningsartikler på området dysleksi. Mange er knyttet til hjernens funksjoner og nevrologiske forhold, og vurderer ikke dysleksiens eventuelle effekt på praktisk orientert refleksjon og tenkning. Men læring er ofte omtalt, og dysleksi beskrives som en lidelse som påvirker læring negativt, blant annet fordi tilegnelse av kunnskap innenfor mange områder nettopp foregår gjennom lesing.

annonse

Svært mye av forskningen er knyttet opp mot tilrettelegging av læring. I dag, i motsetning til da Erna gikk på skolen, har vi heldigvis kommet svært langt på mange måter, og mange barn får veldig god hjelp.

Dysleksi ser imidlertid fremdeles alvorlig ut, og den beskrives blant annet slik:

«Selv om forskningen i utgangspunktet hevder at dysleksi oppstår fra svekkelser i systemer som er av språklig karakter, viser dyslektikere flere «lower level deficits in sensory and attentional processing» (min oversettelse).

Her er et eksempel på en studie som undersøker evnen til å forstå «intensjon» (søk: google scholar). Det er Catherine C. B. Griffiths, som står bak studien Pragmatic abilities in adults with and without dyslexia. Jeg har oversatt fra engelsk.

«Denne studien undersøker om vel-tilpassede voksne, med dysleksi, opplever større problemer med å forstå mening bak et utsagn enn normalbefolkningen.

I sosial interaksjon må vi, ved effektiv bruk av arbeidsminnet, prosessere språket raskt. Dette er nødvendig for å forstå intensjon («pragmatic awareness»), i motsetning til å kun forholde oss rent objektivt til det som blir sagt – uten å avkode meningen bak».

Å forstå «intensjon» krever altså et godt arbeidsminne. Men hvordan fungerer egentlig arbeidsminnet hos dyslektikere?

«Tidligere studier har vist dårlig arbeidsminne-kapasitet blant dyslektikere, langsommere prosessering, og automatiserings-underskudd».

Fagmiljøene tror altså at en dyslektiker kan ha problemer med å forstå meningen med det som blir sagt like godt som andre. Dette skyldes behovet for rask mental prosessering, som korrelerer negativt med dysleksi – noe som forårsaker «resource overload and over-intensity of memory».

Hva viser så denne studien, hvor de sammenlignet 20 vel-tilpassede dyslektikere med 20 ikke-dyslektikere, på tre områder; henholdsvis Dyslexia Adult screening Test (DAST), the Right Hemisphere Language Battery, og forfatterens egen «pragmatic competence questionnaire»?

«Resultatet for alle tre test-områder viser en statistisk signifikant forskjell i «pragmatic competence» mellom de to gruppene. Dette tyder på en korrelasjon mellom dysleksi og pragmatisk svekkelse. DAST-gjennomgangen tyder på at dette henger sammen med svekkelser både i arbeidsminnet, prosesseringen, og automatiseringen».

Tilbake til Tyskelektriker.

Tyskelektriker sier: «(…) Jeg deler Gurans avsmak for identitetspolitikk. Men han bommer totalt når han kobler Solbergs dysleksi til identitetspolitikk. Koblingen er riktig bare hvis dysleksi ble brukt aktivt i valgkampen.(…).»

Her må jeg være helt ærlig: Mye tyder på at du ikke forstår (intensjonen med?) det jeg skriver. Og det må jeg innrømme jeg synes er litt vanskelig å understreke. Men jeg velger altså å gjøre det.

Jeg har aldri sagt at Erna har brukt dysleksi aktivt i valgkamp. Jeg skriver om et kulturelt problem; identitetspolitikk, som nå preger oss. Det gjør at vårt samfunn (representert ved msm) heller heier på Ernas dysleksi enn å drøfte om den kan ha uheldige konsekvenser for hennes statsledelse. Derfor er koblingen riktig, selv om den må tydeliggjøres her.

Vi tillater oss ikke å stille spørsmål ved «ubetydelige funksjonsnedsettelser», som du Tyskelektriker velger å kalle dysleksi i ditt innlegg. Er det klokt å ikke stille spørsmål? Og er dysleksi virkelig en «ubetydelig» funksjonsnedsettelse?

Jeg lurer på om alle dyslektikere er enig med deg der. Opplever dyslektikere flest virkelig sin dysleksi som noe «ubetydelig»? Hva med familien? En bekymret mor som ikke lenger sover om nettene? Ubetydelig? Jeg tror ikke det. Definitivt ikke. Og med tanke på det du selv skrev om hvor vanskelig det er for deg å lese, så lurer jeg på; ser du paradokset i din egen framstilling?

Men jeg tror det finnes en god forklaring på at du, til tider, også kan oppleve dysleksi som «ubetydelig». Du er ikke representativ for dyslektikere flest. Langt, langt i fra. Du, som ifølge deg selv, stiller med en IQ på 160. Du er ganske enkelt på høyre side av Gaus-kurven, og vel så det.

Jeg er forøvrig sterkt forundret over statsministerens åpenbare mangel på refleksjon og kritisk tenkning. Jeg har tenkt mye på det, og dysleksi dukket opp som én mulig forklaring – sammen med mange andre momenter.

Jeg observerer en statsminister som gjør mye jeg rett og slett ikke fatter og begriper. Hvor er evnen til kritisk tenkning blitt av? Hva i all verden har skjedd? Jeg sliter med å forstå det jeg ser. Jeg synes det er ubehagelig.

Noe av det verste, slik jeg ser det, er at vi har en leder som sier – helt uten blygsel, at vi må «stanse klimaendringene». Hvis det er utslipp av CO2 hun mener, så må hun si det. Men hun sier faktisk stanse klimaendringene.

Les også: TV 2s Fredrik Græsvik henger ut person med dysleksi på Twitter

Et ørlite snev av refleksjon kunne kanskje vært nyttig: Vi kjenner til Milankovitch-syklusene, og hvordan relativt små endringer i jordens bevegelse påvirker klimaet. Vil Erna stanse Milankovitch-syklusene, eller stabilisere dem på et vis, slik at vi stanser klimaendringene? Er hun blitt sprø? Skjønner hun ikke at hun virker fullstendig klin kokos? Og hva med rådgiverne hennes? Er de blitt splitter pine gale, hele gjengen?

Vi kjenner til jordens rotasjon, og at den påvirker klimaet. Vil hun stanse jordrotasjonen? Vi kjenner til at skyer og skydannelser påvirker klimaet. Vil hun stanse skydannelser, eller sørge for at de skjer på samme sted, til samme tid – fra nå av? Vi kjenner til oseaniske strømmer, og at de i stor grad påvirker klimaet. Vil hun stanse strømningene i verdenshavene? Vi vet at kosmisk stråling påvirker klimaet gjennom påvirkning av skydannelser. Vil hun stanse kosmisk stråling? Vi vet at solen påvirker klimaet, selv om mange grønnskollinger mener den ikke har stor betydning, og dens effekt på klima er foreløpig ikke tatt inn(!) i IPCCs rapporter. Når sant skal sies hadde vi neppe hatt noe klima uten den. Men solen gjennomgår også stadige endringer, i ulike sykluser. Vil Erna konstruere et termometer med en bryter, slik at vi endelig kan få kontroll på temperaturen fra solen – en jevn og god temperatur, uten forandringer, slik at vi stanser klimaendringene?

Og hvis hun ikke tror at vi kan ta kontroll på alt dette, tror hun at ved å stanse CO2-utslipp, ofte brilliant kalt «klimagass-utslipp», så kan vi kontrollere det?

Slike spørsmål er naturlig å stille for en som reflekterer, men Erna mangler tilsynelatende den evnen, helt og fullstendig, ikke bare hva angår klima, men også mange andre, viktige forhold. For eksempel; hva tenker det norske folk når jeg sier at vi må «stanse klimaendringene»?

Hun oppfører seg også på en måte som får meg til å lure på om hun tror at jeg er dum? Siden hun velger et refleksjonsnivå som er så lavt som dette.

Verden er kompleks og sammensatt. Det er også situasjonen til Erna Solberg. Jeg innser at dysleksi ikke kan forklare alt dette, og jeg ber om unnskyldning overfor de som har tolket meg dithen. Men jeg lurer fremdeles på om det, i hennes tilfelle, kan være én faktor, blant flere, som på uheldige måter medvirker til at hun (ikke lenger) er egnet til å lede et folk.