En svært aggressiv migrant ga tydelig beskjed om hva han mener om det danske folk under et offentlig arrangement nylig.

Under et offentlig arrangement i Århus, Danmarks nest største by, dukket en aggressiv migrant opp og kom med rasistiske utsagn, samt trusler om at muslimer holder på å ta over Danmark, at dansker vil bli utryddet, og at dansker er som dyr.

Partileder Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs var til stede på arrangementet. På grunn av trusselsituasjonen mot Paludan er han nødt til å ha politibeskyttelse når han beveger seg utendørs.

Vil ikke integreres

Opptrinnet med den utagerende innvandrermannen er filmet og lagt ut på YouTube. Mannen skriker mot en ung danske at muslimer får flere barn enn dansker, og at de derfor vil være i majoritet om 10 til 15 år. Mannen hevdet videre at dansker har sex med dyr, og at det er derfor de får færre barn enn muslimer. Han sa at dansker dessuten er som dyr.

Han slo fast at han aldri vil bli dansk.

– Vi kommer aldri til å integreres, vi kommer til å fortsette med å knulle deres samfunn, sa han.