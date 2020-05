annonse

Bergen har lange og stolte tradisjoner for 17. mai, men forståelig nok blir årets feiring av det heller moderate slaget.

Men vi får gjøre det beste ut av det, og heldigvis er byen min utrustet med en særdeles kompetent 17. mai-komite som elsker Bergen av hele sitt hjerte, og som virkelig vil gjøre vår nasjonaldag til en verdig og storslått dag.

Ikke alle byens kjente politikere er egentlig ikke så glad i landets nasjonalfeiring – som faktisk er verdenskjent med sitt særpreg. I 2018 gikk SVs Oddny Miljeteig ut og proklamerte i Bergens Tidende (9.3.2018) at «Ja, vi elsker» både var kvinnefiendtlig og gått ut på dato.

Nå kan vi lese i samme avis (27.4.2020) at gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre, Sofie Marhaug, mener bestemt at byens 17. mai-komitè er en parodisk borgerlig affære. At det store flertallet av menn i tillegg går med flosshatt på nasjonaldagen gjør at hun gremmes og skjemmes.

Kommunisten Marhaug, som er ihuga Palestina-venn – og som mer eller mindre er for fri innvandring, påstår at den sterke mannsbastionen av en komitè undertrykker det svake kjønn.

Ifølge politikeren bedriver mannlige samfunnstopper gjennom blant annet 17. mai-komiten en uformell form for kjønnskvotering av næringslivet i Bergen.

Samtidig beklager Marhaug seg over lav kvinneandel i komiteèn.

Vil altså flere damer gjøre det hele mindre borgerlig for hun som har Lenin, Trotskij og Marx som sine forbilder? For hadde det vært opp til Sofie Marhaug og hennes sympatisører så ville man helst sluppet å se så mange norske flagg grunnet det nordiske kors – og heller vaiet med regnbueflagg og den røde fane på vår nasjonaldag.