annonse

annonse

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune sa enstemmig ja til å leie ut feriestedet på Dvergsøya og området rundt til kronprinsparet i fem nye år.

I motsetning til for ti år siden, var det ikke noen innsigelser da avgjørelsen ble tatt denne gangen, på et møte i utvalget tirsdag, ifølge Fædrelandsvennen.

– Mange av de betenkelighetene som var den gangen viste seg å ikke slå til. Vi har utelukkende positive erfaringer med leieforholdet, og det har ikke vært problemer for allmennhetens ferdsel på øya, sa fungerende kommunedirektør Ragnar Evensen i møtet.

annonse

Den tiårige leieavtalen utløp i april, og Slottet bekreftet overfor Kristiansand kommune at kronprinsparet ønsker å bli værende på feriestedet på Dvergsøya og at leieavtalen forlenges.

Kronprinsparet betalte i sitt siste år som leietakere drøyt 200.000 kroner for å leie prakteiendommen som inkluderer både en villa, to båtplasser og et område på 22 mål. Ifølge avisen vil leieprisen være på samme nivå i den nye avtalen.

Hans-Christian Gram, eiendomssjef i Kristiansand kommune, opplyser at det er en standardavtale der kommunen har ansvar for det ytre vedlikeholdet og kronprinsparet har ansvar for det innvendige.

– Utleieforholdet sørger for å vedlikeholde den [gamle villaen] på en bedre måte enn om den ikke var i et leieforhold. Det er ikke lett å få leietakere til denne eiendommen, sa Gram.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826