annonse

annonse

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Arild Hermstad (MDG) mener at ungdommen ikke vil ha vei, men T-bane, buss og sykler. Vei er gammeldags. Det bør samferdselsminister Hareide ta hensyn til.

– Taperne vil være klimastreikerne, de kollektivreisende og syklistene – men også bompengemotstanderne, skriver han i Dagsavisen.

Les også: Klimasmell for Oslo – utslippene økte

annonse

Han mener at Oslo har blitt bygd på bilens premisser. Det har ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Videre skriver han at i forhandlingene om Oslopakke 3. Så har Knut Arild Hareide ett mål for å øye, nemlig å tvinge gjennom en gigantisk motorvei inn til Oslo.

Les også: MDG vil ha koronaskatt på høye inntekter

Vei er gammeldags

– Fellesskapets midler må brukes smart og fremtidsrettet. Vi må bruke penger på å få friskere luft og bedre fremkommelighet. Vi må slutte å bygge motorveier. Å rive hus, å legge matjord og natur under asfalt er ikke fremtidsrettet, det er gammeldags og dårlig politikk, skriver Hermstad og kommer med en oppfordring til Hareide.

annonse

– Tenk på ungdommen, som streiker for klimahandling og en trygg fremtid. De vil ha T-bane, ikke motorveier. Det er ennå ikke for sent.